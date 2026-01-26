로이킴, 전석 매진 전국투어 피날레…“음악으로 받은 위로, 다시 노래로”

사진 제공=DEUL

로이킴이 전국 투어를 성황리에 마무리하며 다시 한 번 ‘공연 강자’임을 각인시켰다.

로이킴은 지난해 12월 서울 송파구 올림픽공원 티켓링크 라이브 아레나에서 열린 단독 콘서트를 시작으로 부산, 대구, 대전, 고양 등 1월까지 총 5개 도시에서 ‘2025-26 로이킴 LIVE TOUR [ja, daumm(자, 다음)]’을 진행했다. 투어의 대미는 지난 1월 24일과 25일 양일간 열린 고양아람누리 아람극장 공연으로, 이 역시 전석 매진을 기록하며 뜨거운 호응 속에 막을 내렸다.

이번 투어는 서울 공연이 예매 시작 단 7분 만에 전석 매진되며 폭발적인 관심을 모은 데 이어, 전국 각 지역 공연 역시 연이어 매진 행렬을 이어가며 ‘전석 매진 신화’를 완성했다. 특히 추가 좌석까지 빠르게 완판, 로이킴의 변함없는 인기를 다시 한 번 증명했다.

공연 타이틀 ‘ja, daumm(자, 다음)’은 ‘지나온 시간을 정리하고 새로운 내일을 향해 나아가자’는 의미를 담고 있다. 로이킴은 이번 투어 전반에 걸쳐 직접 연출과 구성에 참여해 특유의 따뜻한 감성과 서사를 녹여냈으며, 한 해의 끝과 새해의 시작을 함께하는 의미 있는 무대를 완성했다.

무대에서는 ‘봄봄봄’, ‘그때 헤어지면 돼’, ‘있는 모습 그대로’, ‘내게 사랑이 뭐냐고 물어본다면’ 등 대표 히트곡은 물론, 신곡 ‘달리 표현할 수 없어요’와 미발매곡 무대까지 더해져 세트리스트의 완성도를 높였다. 감성적인 내레이션과 음악을 결합한 ‘LIVE MUSIC DRAMA’ 코너 역시 한층 업그레이드된 연출로 관객들의 몰입도를 끌어올렸다.

무엇보다 로이킴은 공연마다 관객들과 진심을 담은 소통을 나눴으며, 마음을 울리는 라이브로 잊지 못할 순간 인생의 한 페이지를 선물했다. 그는 “매년 이렇게 공연장에서 다시 만날 수 있어 감사하다. 음악으로 받은 위로를 다시 노래로 돌려드리고 싶다”는 진심 어린 소감으로 뜨거운 박수를 이끌어냈다.

4년 연속 연말 공연 전석 매진 기록을 이어간 데 이어, 전국 투어까지 성공적으로 마무리한 로이킴은 특유의 감성과 탄탄한 라이브 실력, 무대 완성도를 다시 한 번 입증했다. 지난해에 이어 올해도 팬들의 뜨거운 반응 속에서 전석 매진 신화를 이어간 로이킴이 앞으로 어떤 음악과 무대로 또 다른 ‘다음’을 써 내려갈지 기대를 모은다.

전국투어를 성공적으로 마무리한 로이킴은 각종 방송과 콘텐츠로 팬들과 꾸준히 소통할 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]