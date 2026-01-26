박신양, 건강 악화 후 그림 그리기 시작…“그리움이 몰려왔다”

사진 = 유튜브 채널 ‘아트인문학’

배우 박신양이 그림을 그리게 된 계기를 전했다.

박신양은 25일 공개된 유튜브 채널 ‘아트인문학’에 출연해 “13~14년 전쯤 연기를 열심히 하다가 결국 쓰러졌고, 허리 수술을 네 번이나 받았다. 오래전부터 있던 갑상선 문제까지 겹쳐 한동안 일어나지 못할 정도였다”면서 “당시 나를 강하게 지배하던 감정이 있었는데, 바로 ‘그리움’이었다. 온몸과 정신을 휘감는 강렬한 그리움이 무엇인지 궁금했다”고 밝혔다.

그는 학창 시절 미술에서 두각을 나타내기보다는 오히려 미술 시간에 선생님에게 혼난 적이 있었다고 솔직히 털어놓으며 “러시아로 연기 유학을 떠났을 때 연극, 영화, 미술관, 박물관을 다니면서 예술이 뭔가를 고민하다가 미술을 보고 감동이 파도처럼 밀려드는 것 같은 경험을 한 뒤 ‘나는 예술을 모르지 않는다’라는 긍정적인 마음을 얻었다”고 말했다.

박신양은 연기와 미술의 차이에 대해 “연기를 통해서도 진정성을 전달하려고 노력했지만, 어떻게 보면 영화, 드라마 연기를 할 때는 배우 자신이 캐릭터나 이야기 속에 좀 숨을 수 있었다. 하지만 미술은 숨을 데가 없다. 벌거벗은 채로 사람들 앞에 서 있는, 광야에 서 있는 그런 느낌. 사람들 앞에 서 있는 거에 대해서 직면하고 직시할 수 있는 사람들의 표현”이라고 설명했다.

배우 은퇴설에 대해서는 선을 그었다. 박신양은 “어디서 나왔는지 모르겠지만 배우에게 은퇴는 없다. 나이에 맞는, 상황에 맞는 역할을 언제든 할 수 있다. 좋은 영화나 드라마를 계속 고민하고 있다. 걱정하지 않으셔도 된다”고 말했다. 이어 그는 자신의 예술관을 정리한 책 『제4의 벽』을 언급하며 “연기와 그림은 장르가 다를 뿐, 모두 표현이라는 점에서 이어져 있다”고 덧붙였다.

한편, 박신양은영화 ‘편지’, ‘약속’, ‘범죄의 재구성’, ‘박수건달’, 드라마 ‘파리의 연인’, ‘쩐의 전쟁’, ‘동네 변호사 조들호’ 등에서 활약했으며, 2023년 첫 개인전 ‘제4의 벽’을 열었고, 세종문화회관 미술관에서 두 번째 개인전 ‘박신양의 전시쑈: 제4의 벽’을 선보일 예정이다.

