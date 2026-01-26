지티에스앤, 일본 BOX GROUP과 골프 시뮬레이터 1000세트 공급 계약 체결

메누마 사토시 BOX GROUP 대표와 지티에스앤 박현철, 방운식 공동대표가 골프 시뮬레이터 공급 계약을 체결한 후 사진촬영을 하고 있다. 지티에스앤 제공

[권영준 기자] 골프 시뮬레이터 전문 기업 지티에스앤이 일본 BOX GROUP Co., Ltd.와 골프 시뮬레이터 공급 계약을 체결했다. 이번 계약은 일본 다점포 골프용품 유통사 GOLF DO가 운영하는 무인 실내 골프 연습장인 ‘DODO GOLF’ 매장 도입을 대상으로 하며, 총 1000세트 공급을 골자로 한다.

지티에스앤은 전 세계 20여 개국에 골프 시뮬레이터를 공급해 온 기업으로, 이번 계약은 장비와 운영 기준이 높은 일본 골프 시장을 대상으로 성사됐다. 안정적인 시뮬레이션 기술과 AI·IoT 기반 운영·서비스 고도화 방향이 이번 계약의 배경이 됐다.

이번 공급 체계에서 지티에스앤은 제품 설계·제조를 비롯해 기술 지원, 교육, 예비부품 공급을 담당한다. BOX GROUP은 일본 현지에서 제품의 발주와 설치, 운영 및 애프터서비스(A/S)를 맡는다. 양사는 이러한 역할 분담을 바탕으로 일본 시장에 맞춘 공급 및 운영 체계를 구축해 나갈 계획이다.

최근 일본 내에서는 무인 운영 기반의 골프 연습장과 스크린 골프 브랜드가 확산되는 추세다. 이러한 흐름 속에서 ‘DODO GOLF’는 24시간 무인 실내 연습장 콘셉트로 일본 시장에 자리 잡은 브랜드로 평가받고 있다. 지티에스앤 역시 최근 무인 스크린골프 브랜드 ‘GOLF24’를 론칭하며, 무인 환경에서도 안정적으로 이용할 수 있는 운영 시스템을 고도화하고 있다. 이번 협력은 양사가 무인 스크린 골프 운영 모델에 대한 공감대를 바탕으로 추진됐다는 점에서 의미가 있다.

공급 제품인 ‘GTS Signature’는 지티에스앤이 자체 개발한 소프트웨어와 센서 일체형 키오스크, 사이드 카메라, 오토 티업기 등으로 구성된 하드웨어가 결합된 골프 시뮬레이터다. 여기에 AI 기반 분석 기능과 IoT 연동 운영 시스템을 적용해, 상시 무인 운영 환경에서도 안정적으로 활용할 수 있도록 설계됐다.

방운식 지티에스앤 대표는 “글로벌 시장에서 축적한 사업 경험을 바탕으로 일본 시장과의 협력을 본격화하게 됐다”며 “일본 골프 시장에서도 무인 환경에 최적화된 기술과 시스템을 안정적으로 제공하는 데 집중하겠다”고 말했다.

한편 지티에스앤은 스크린골프 시뮬레이터를 비롯해 무인 스크린골프 브랜드 ‘GOLF24’, 스크린 파크골프 브랜드 ‘플레이 파크골프’를 운영하고 있다.

