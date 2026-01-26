비트인터렉티브 김혜임 대표 “유행보단 메시지…뉴비트는 소통하는 아이돌”(안터뷰③)

“뉴비트는 무언가를 말하는 아이돌이 되길 바랐어요. 3분 안에 듣는 이들에게 이야기를 전달하고, 의미를 이해한 그들과 소통하고 싶었죠.”

스물 아홉의 나이에 잘 나가던 대기업을 퇴사했다. 누군가에겐 무모하게 느껴질 이 도전을 감행한 20대의 청년은 10년째 파란만장한 K-팝신에서 버티고 성장했다. ‘기생충’이 아카데미를 수상하며 빛나던 그 때 K-팝을 대표해 그룹 에이스를 무대에 세웠다. 그리고 8년 만에 새 그룹 뉴비트를 론칭했다. 멈추지 않는 도전 정신과 끈기, 직접 부딪히며 쌓아온 인맥과 경험이 지금의 비트인터렉티브, 김혜임 대표를 만들었다. (인터뷰②에 이어)

세상과 소통하며 심장을 뛰게 하는 일을 하고 싶은 마음을 담아 비트인터렉티브가 탄생했다. 회사의 방향성을 사명에 걸었다. 김혜임 대표의 심장을 뛰게 하는 건 음악이다. “트렌드한 음악을 찾기보단 음악으로 메시지를 전달하고 싶다”고 말한다. 지난해 3월 사명 ‘비트’를 품고 데뷔한 신예 뉴비트는 비트인터렉티브의 청사진과 맞닿아 있는 팀이다.

같은 고민을 안고 지금을 살아가는 사람들에게 보내고 싶은 메시지를 담았다. 김 대표는 “직원들을 보니 외로움을 느끼기도 하고 나의 삶 없이 일을 하고 있더라. 나도 마찬가지”라며 “각자의 길을 걷는 사람들에게 응원을 보내고 그걸 노래로 전하는 팀이 뉴비트다. 왕따에 대한 이야기도 계속해서 해나갈 예정”이라고 말했다.

소속사 선배 에이스가 후배 뉴비트의 보컬 트레이닝을 맡았다. 활동 당시 내로라하는 보컬 트레이너들의 배움을 받았던 에이스 멤버들의 경험은 뉴비트에게 고스란히 전해졌다. “웬만한 선생님들보다 빡빡하게 가르치더라”라며 웃어보인 김 대표는 “뉴비트가 데뷔 전 에이스의 해외 투어에 오프닝 공연과 댄서 역할을 해줬다. 12개 도시를 돌면서 많은 경험을 쌓았고, 해외 프로모션도 겸할 수 있었다”고 했다.

뉴비트는 정식 데뷔에 앞서 미국, 멕시코 등 14개 도시에서 버스킹 무대를 펼쳤다. 첫 버스킹이 열린 멕시코에서는 수많은 인파가 뉴비트의 공연을 반겼다. 공연장 앞에서 버스킹을 하던 연습생들이 데뷔하는 해 곧바로 KCON LA 무대에 서는 감격을 맛봤다.

김 대표는 뉴비트의 음악이 공중파 음악방송의 1위를 차지하고 비교적 규모가 큰 공연장을 꽉 채워 투어하는 날을 꿈꾼다. 대형 기획사의 자본도, 데뷔 앨범부터 빵 뜨며 시작하지 않았지만 차근차근 성장을 통해 꿈을 이룬다면 더 당당하게 이들의 메시지를 각인시킬 수 있을 거라 믿고 있다.

뉴비트는 내면의 상처와 성장을 의미하는 ‘뿔’을 달고 데뷔했다. 두 번째 앨범으로는 각 멤버가 하나의 신체 기관을 맡아 유기적인 세계관으로 확장했다. 뚜렷한 세계관을 바탕으로 활동하는 뉴비트에 대해 김 대표는 “요즘 유행이나 법칙을 따르기 보다는 다른 팀이 생각나지 않는 곡으로 무대를 준비한다. 멤버들의 목소리, 안무 스타일과 어울릴지를 먼저 고민한다”고 했다.

현 K-팝 시장에 대한 솔직한 견해도 들어볼 수 있었다. 요즘 K-팝 시장은 대중성 보다 코어 팬덤 위주로 돌아가고 있다. 확실한 팬덤이 만들어 주는 음반 판매량과 스트리밍 횟수가 팀의 흥망을 좌우한다 해도 과언이 아니다.

이는 김 대표도 고민했던 부분이다. “회사를 운영하며 자본을 끌어와서 (대기업의) 자본과 경쟁해야 하는가에 대한 고민이 있었지만, 결론은 아니었다. 대중은 아무도 해석할 수 없다. 운이 따르는 것 같다”고 했다. 그래서 더 중요해진 것이 팬덤이다.

그는 “대중이 알아볼 때까지 버티게 해주는 힘이 코어팬덤이다. 그런 의미에서 포레스텔라는 언젠가 엄청난 포텐셜이 나올 거라 생각한다. 콘텐츠 재생산이나 공연 관람 문화 등 팬덤이 너무 잘 받쳐주고 계신다. 대중과 만나는 시기까지 성장시키는 것이 회사의 역할”이라고 말했다.

뉴비트도 마찬가지다. 대박곡 하나를 만나는 것은 그야 말로 운이 따라야 가능한 일이다. 점차 팬덤을 넓혀가다보면 대중에게도 통하는 곡이 생겨날 거란 믿음을 가지고 있다. “결국 대중에게 보여지게 만드는 것이 팬의 힘이다. 회사와 아티스트, 그리고 팬까지 이 셋을 잘 꾸려가는 것이 중요하다”고 강조했다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

