연말 놓친 건강검진, 연초가 기회… '이 증상' 있다면 위·대장 내시경 점검하세요.

새로운 한 해가 시작된 가운데, 지난해 바쁜 일정으로 건강검진을 미처 받지 못한 이들이라면 한가해진 연초를 놓치지 않고 건강을 점검하는 게 현명한 선택이 될 수 있다.

연말에 집중되던 검진 예약으로 인한 긴 대기 시간과 달리, 연초에는 상대적으로 여유로운 예약이 가능하다. 이는 미뤄왔던 건강검진을 차분히 받을 수 있는 최적의 시기로 꼽힌다.

특히 한국인의 주요 건강 관리 대상인 위·대장 내시경 검진을 계획하고 있다면 지금이 탁월한 시기적 선택지가 될 수 있다.

우리 몸의 전반적인 건강을 지탱하는 핵심 요소인 소화기 건강은 정기적인 관리와 깊은 관심이 필수다. 눈에 띄는 증상이 없더라도 신체 내부에서는 예기치 못한 변화가 시작될 수 있기 때문이다.

특히 위암과 대장암은 한국인에게 흔히 발생하는 암종으로, 조기에 발견하고 치료할 경우 높은 완치율을 기대할 수 있다. 분변 잠혈 반응, 원인 불명의 빈혈 또는 체중 감소, 그리고 위암·대장암 가족력이 있다면 연초의 여유를 활용해 정기적인 위·대장 내시경 검진을 적극적으로 고려해야 한다.

안효준 수원시 성모퍼스트내과의원 원장은 "지난해 연말, 건강검진을 미루는 경우가 적지 않다"며 "1월은 연초 건강 계획을 수립하는 시기이자, 검진 기관의 예약 상황이 비교적 여유로워 지난해 미처 받지 못한 검진을 이행하기에 더없이 좋은 기회가 될 수 있다"고 강조했다.

이어 "특히 이 시기에는 대기 시간이 짧아 보다 신속한 검사가 가능하며, 검진 결과에 대한 의료진과의 상담 또한 충분하고 여유롭게 진행될 수 있어 환자들의 만족도가 높은 편”이라며 “대장 내시경 검사를 통해 발견되는 용종은 대장암으로 발전할 가능성이 있는 병변이므로, 검진 중 즉시 제거하는 것이 대장암 예방에 매우 효과적"이라고 덧붙였다.

위·대장 내시경은 식도, 위, 십이지장 및 대장의 점막을 직접 관찰하여 염증, 궤양, 출혈, 암 전 단계 용종 등을 정밀하게 진단하는 핵심적인 검사다. 필요한 경우 즉시 조직 검사를 시행하여 확진을 내릴 수 있다. 이로써 질병의 조기 진단 및 신속한 치료에 결정적인 기여를 한다.

다만 위·대장 내시경 검진의 정확성과 안전성을 높이기 위해서는 몇 가지 준비 사항을 철저히 이행해야 한다. 개인의 건강 상태, 가족력, 그리고 현재 불편한 증상 등을 의료진에게 상세히 알려 맞춤형 검진 계획을 수립하는 게 중요하다. 또한, 검진 전 지침에 따른 식단 조절 및 수분 섭취 가이드를 철저히 준수하고, 당뇨병약이나 항응고제 등을 복용 중인 경우 반드시 의료진과 사전에 상담하여 약물 복용 계획을 조정해야 한다.

수면 내시경을 선택할 시에는 검사 당일 자가 운전은 삼가고 보호자와 동반하여 귀가하는 것이 안전하며, 검진 후에는 의료진의 안내에 따라 재검 주기 및 추가 관리 계획을 확정해야 한다. 이를 바탕으로 건강한 식습관, 규칙적인 운동, 충분한 수면 등 건강한 생활 습관을 유지하는 것이 질병 예방 및 건강 증진에 매우 중요하다고 할 수 있다.

더불어 건강검진 기관 선택 시에는 단순히 비용만을 고려하기보다는, 풍부한 경험을 갖춘 숙련된 의료진과 최신 장비, 그리고 환자 중심의 체계적인 진료 시스템을 갖춘 곳을 선택하는 게 유리하다. 검진 과정의 편의성 또한 중요한 고려 요소로 작용할 수 있다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

