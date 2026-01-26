[談談한 만남] 비트인터렉티브 김혜임 대표 “가로수길 된 K-팝, 중요한 건 본질”

스물 아홉의 나이에 잘 나가던 대기업을 퇴사했다. 누군가에겐 무모하게 느껴질 이 도전을 감행한 20대의 청년은 10년째 파란만장한 K-팝신에서 버티고 성장했다. ‘기생충’이 아카데미를 수상하며 빛나던 그 때 K-팝을 대표해 그룹 에이스를 무대에 세웠다. 그리고 8년 만에 새 그룹 뉴비트를 론칭했다. 멈추지 않는 도전 정신과 끈기, 직접 부딪히며 쌓아온 인맥과 경험이 지금의 비트인터렉티브, 김혜임 대표를 만들었다. 26일 서울 강남구 비트인터렉티브 사옥에서 만난 김 대표는 “꿈이 없었기에 이 자리에 올 수 있었다”고 고백했다.

◆20대 여성 대표, 과감한 도전

대학시절 공대를 졸업해 CJ ENM 음악제작부서에 입사했다. 전공과 다른 분야였지만 도전을 두려워 않는 20대였다. 돌이켜 보면 업무로 얻은 성취감이 기대보다 크게 다가왔다. 다양한 사업을 병행하는 부서에 소속되어 창의성과 자율성을 키울 수 있었고 공연, MD, 브랜드 유통 등 전방위에 걸친 사업을 추진할 수 있었다. 업무중에는 신인 아이돌 모니터링도 있었다. 방탄소년단은 갓 데뷔한 신인이었고, 엑소가 인기를 얻던 시기였다.

부서가 바뀌어 본격적으로 신인 발굴을 시작하게 됐다. 시간이 흘러 준비하던 신인 그룹의 데뷔가 무산되게 됐고, 뿔뿔이 흩어지게 된 연습생 일부와 덜컥 계약을 하게됐다. 잘 다니던 회사를 퇴사하고 소속사 대표가 되어 일하게 된 과정이다. 그렇게 그룹 에이스(A.C.E.)가 탄생했다.

“그 친구들을 데뷔 시키고 싶다는 생각이 컸어요. 스물 아홉에 망하는 게 서른 아홉에 망하는 것보다 낫지 않을까. 다른 길을 찾기 쉬운 나이라고 생가했어요. 지금 생각해보면 꿈이 없었기 때문에 도전할 수 있었던 것 같아요.”

당시 살던 집의 보증금과 퇴직금, 그도 모잘라 어머니에게 손을 벌렸다. 멤버들의 연습실, 숙소비가 마련됐지만 현실은 녹록지 않았다. 김 대표는 “사실 첫 1년이 너무 끔찍했다”고 털어놨다. 금방 데뷔시킬 수 있을 줄 알았지만 쉽지 않았고, 군입대를 생각하면 멤버들의 하루하루가 소중했다.

더욱이 한한령이 시작되면서 중국 활동도 쉽지 않았다. 어렵사리 투자를 받아 활동을 시작하면서 발을 들인 건 다름 아닌 유튜브다. 10여 년 전에는 유튜브 시장이 지금처럼 발달하지 않았다. 블루오션에 먼저 뛰어든 덕에 콘텐츠에 구독자도, 조회수도 크게 늘었다. 성과를 인정받아 투자도 늘면서 조금씩 숨통이 틔였다고 했다.

영화 기생충(박찬욱 감독)이 아카데미 4관왕이라는 성과를 거둔 2020년, 에이스에게도 기회가 왔다. K-콘텐츠가 세계의 주목을 받던 그 때 에이스는 아카데미 시상식 공식 애프터 파티 무대를 장식했다. 해외 버스킹을 위해 받아 둔 공연 비자, K-팝 커버를 비롯한 다양한 무대 경험 등 준비된 에이스가 기회를 잡았다.

김 대표는 “착실하게 걸어왔는데 큰 무대에서 실수할까 불안하기도 했다. 그래도 멤버들을 믿었고, 공연 반응도 대박이었다”고 돌아봤다. 학창시절 즐겨듣던 마이클잭슨의 프로듀서 퀸시존스도 지켜보는 무대였다. 성공적인 공연을 장식하며 많은 오퍼가 있었다. 그러나 코로나라는 복병이 터지고 말았다. 유일한 소속 아티스트가 입대 한다면 회사의 존속도 어려웠던 상황. 그리고, 포레스텔라를 만났다.

◆“포레스텔라는, 달라요”

2021년 크로스오버 남성4중창 보컬그룹 포레스텔라와 한 식구가 됐다. “누구든 죽기 전 한 번쯤은 이들의 공연을 봐야한다. 이들의 무대는 다르다”는 말에서 포레스텔라를 향한 김 대표의 애정이 묻어났다. 2017년 오디션 프로그램 팬텀싱어2의 우승팀으로 2018년 정식 데뷔한 포레스텔라와 길고 깊은 소통의 시간을 거쳐 전속계약을 맺게 됐다.

뉴비트가 기획부터 데뷔까지 손수 거친 팀이라면, 포레스텔라는 기존의 팀을 옮겨 온 케이스다. 회사의 역할도 다르다. 김 대표는 “포레스텔라는 멤버들끼리도 업무분담이 되어 있는 팀이다. 처음 계약을 하면서 회사가 잘 해야하는 건 멤버들을 서포트하는 것이라 생각했다”고 말했다. SNS를 만드는 등 응집력 있는 팬덤이 한층 더 즐길 수 있는 채널을 만들었다.

포레스텔라를 언급하는 김 대표의 얼굴에는 자긍심이 묻어났다. “포레스텔라의 무대는 다르다. 고척스카이돔이나 KSPO돔처럼 지금보다 더 큰 규모의 공연장에서 음악으로 샤워할 수 있는 날이 오길 바란다”고 웃어보였다.

이어 “대중이 알아볼 때까지 버티게 해주는 힘이 코어팬덤이다. 그런 의미에서 포레스텔라는 언젠가 엄청난 포텐셜이 나올 거라 생각한다. 콘텐츠 재생산이나 공연 관람 문화 등 팬덤이 너무 잘 받쳐주고 계신다. 대중과 만나는 시기까지 성장시키는 것이 회사의 역할”이라고 말했다.

고우림이 군복무 중이던 2024년, ‘불후의 명곡’ 왕중왕전에서 선보인 ‘피아노 맨’ 무대는 무려 한 달 여를 준비한 결과물이었다. 여느 행사 무대라 해도 허투루 준비하는 법이 없다며 입이 마르게 칭찬했다. 김 대표는 “포레스텔라와 작업하고 나면 모두가 팬이 된다. 멤버들이 가진 음악성 자체가 대단할 정도로 완성도가 높은 팀이다. 멤버들이 가고자 하는 음악에 회사는 서포트를 하는 구조다. 멤버들이 고른 음악을 유기적인 세계관으로 배치하고 기획해가는 건 회사가 담당하고 있다”고 방향성을 밝혔다.

◆뉴비트, 유행보단 메시지 담아

세상과 소통하며 심장을 뛰게 하는 일을 하고 싶은 마음을 담아 비트인터렉티브가 탄생했다. 회사의 방향성을 사명에 걸었다. 김혜임 대표의 심장을 뛰게 하는 건 음악이다. “트렌드한 음악을 찾기보단 음악으로 메시지를 전달하고 싶다”고 말한다. 지난해 3월 사명 ‘비트’를 품고 데뷔한 신예 뉴비트는 비트인터렉티브의 청사진과 맞닿아 있는 팀이다.

같은 고민을 안고 지금을 살아가는 사람들에게 보내고 싶은 메시지를 담았다. 김 대표는 “직원들을 보니 외로움을 느끼기도 하고 나의 삶 없이 일을 하고 있더라. 나도 마찬가지”라며 “각자의 길을 걷는 사람들에게 응원을 보내고 그걸 노래로 전하는 팀이 뉴비트다. 왕따에 대한 이야기도 계속해서 해나갈 예정”이라고 말했다.

뉴비트는 정식 데뷔에 앞서 미국, 멕시코 등 14개 도시에서 버스킹 무대를 펼쳤다. 첫 버스킹이 열린 멕시코에서는 수많은 인파가 뉴비트의 공연을 반겼다. 공연장 앞에서 버스킹을 하던 연습생들이 데뷔하는 해 곧바로 KCON LA 무대에 서는 감격을 맛봤다.

김 대표는 뉴비트의 음악이 공중파 음악방송의 1위를 차지하고 비교적 규모가 큰 공연장을 꽉 채워 투어하는 날을 꿈꾼다. 대형 기획사의 자본도, 데뷔 앨범부터 빵 뜨며 시작하지 않았지만 차근차근 성장을 통해 꿈을 이룬다면 더 당당하게 이들의 메시지를 각인시킬 수 있을 거라 믿고 있다.

뉴비트는 내면의 상처와 성장을 의미하는 ‘뿔’을 달고 데뷔했다. 두 번째 앨범으로는 각 멤버가 하나의 신체 기관을 맡아 유기적인 세계관으로 확장했다. 뚜렷한 세계관을 바탕으로 활동하는 뉴비트에 대해 김 대표는 “요즘 유행이나 법칙을 따르기 보다는 다른 팀이 생각나지 않는 곡으로 무대를 준비한다. 멤버들의 목소리, 안무 스타일과 어울릴지를 먼저 고민한다”고 했다.

현 K-팝 시장에 대한 솔직한 견해도 들어볼 수 있었다. 요즘 K-팝 시장은 대중성 보다 코어 팬덤 위주로 돌아가고 있다. 확실한 팬덤이 만들어 주는 음반 판매량과 스트리밍 횟수가 팀의 흥망을 좌우한다 해도 과언이 아니다.

이는 김 대표도 고민했던 부분이다. “회사를 운영하며 자본을 끌어와서 (대기업의) 자본과 경쟁해야 하는가에 대한 고민이 있었지만, 결론은 아니었다. 대중은 아무도 해석할 수 없다. 운이 따르는 것 같다”고 했다. 그래서 더 중요해진 것이 팬덤이다. 그는 “대중이 알아볼 때까지 버티게 해주는 힘이 코어팬덤이다. 그런 의미에서 포레스텔라는 언젠가 엄청난 포텐셜이 나올 거라 생각한다. 콘텐츠 재생산이나 공연 관람 문화 등 팬덤이 너무 잘 받쳐주고 계신다. 대중과 만나는 시기까지 성장시키는 것이 회사의 역할”이라고 말했다.

뉴비트도 마찬가지다. 대박곡 하나를 만나는 것은 그야 말로 운이 따라야 가능한 일이다. 점차 팬덤을 넓혀가다보면 대중에게도 통하는 곡이 생겨날 거란 믿음을 가지고 있다. “결국 대중에게 보여지게 만드는 것이 팬의 힘이다. 회사와 아티스트, 그리고 팬까지 이 셋을 잘 꾸려가는 것이 중요하다”고 강조했다.

◆중요한 건 콘텐츠의 본질

스물 아홉의 나이에 회사를 차리면서 생각한 것이 단순히 ‘엔터 창업’은 아니었다. 가수와 팬이 소통하는 회사를 만들고자 했다. 돈을 좇기 보다 좋은 콘텐츠를 만들고, 그 콘텐츠로 통하는 사람간의 소통을 이어가고 싶었다.

돌이켜 보면 당장 택시비가 없어 고민할 정도로 힘든 시간을 보냈다. 호기롭게 시작한 도전이 지금의 비트인터렉트를 만든 만큼 함께 일하고 있는 직원들은 자신의 전처를 밟지 않길 바란다. 김 대표는 “소속 아티스트와 직원들이 나처럼 미래를 걱정하지 않게 만들어주고 싶다. 직원들의, 그리고 그 부모님의 노후를 책임지고 싶다”고 했다. 그는 “지금도 회의에서 가장 많이 하는 말이 ‘하고 싶은 게 있으면 말하라’는 거다. 일 한 만큼 벌 수 있는 회사를 만들고 싶다. 회사가 정말 잘 성장한다면 직원들과 모두 나누고 싶다”고 덧붙였다.

김 대표는 지금의 K-팝 시장을 가로수길에 비유했다. 가로수길은 한때 서울을 대표하는 번화가였지만 전성기를 지나 쇠퇴기를 접어들었다. 메인 거리엔 여전히 유명 브랜드들이 눈에 띄지만 골목 안을 보면 비어 있는 상가가 많다. 새로운 가게가 들어와도 활력을 잃은 상권에 곧 사라지는 처지다.

김 대표는 “예전엔 가로수길이라는 자체로 의미가 있었지만, 지금은 대기업 위주로 바뀌었다. 작은 회사는 대기업과 견주어 이겨낼 수가 없다”며 “우리가 할 수 있는 건 망리단길, 경리단길을 찾아가는 것이다. 새로운 것을 찾아내서 만들어내는 작업이 중요한 때다. 그래서 콘텐츠의 본질이 더 중요해졌다”라며 “신비주의는 불가능하다. 허들을 낮춰서 노력하면 닿을 수 있는 친구 같은 사이, 함께 빛나는 사이로 만들고 싶다”고 힘주어 말했다.

방탄소년단 등 선배 그룹이 열어준 K-팝의 글로벌화도 기회로 삼고자 한다. “작은 회사여서 힘들다는 건 변명일 수 있다. BTS 덕에 K-팝 시장이 해외로 넓혀졌으니 어떻게 하면 국내시장을 선점하고 글로벌 시장으로 나아갈 수 있을지 동시에 고민하고 있다. 그것이 올해 뉴비트가 나아갈 목표”라고 말했다.

