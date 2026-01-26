'은애하는 도적님아' 송지호, 미워할 수 없는 '신스틸러' 존재감

배우 송지호가 드라마 ‘은애하는 도적님아’ 7, 8회에서 '홍대일' 역으로 분해 극의 재미를 더하는 감초 역할을 톡톡히 해냈다. 송지호는 특유의 능청스러운 연기로 캐릭터의 비굴함과 무모함을 입체적으로 그려내며 시청자들의 눈길을 사로잡았다.

7회에서 홍대일은 궐문 앞 유생들의 시위 현장에서 임씨 일가의 수하 노릇을 하는 모습으로 첫 등장했다. 가문의 안위를 위해 임승재(도상우 분)의 지시대로 여론을 선동하며 "왕족이 도적 편에 서는 것은 천하에 없던 일"이라고 외쳤고, 송지호는 권력에 기생하면서도 자존심만은 내세우는 홍대일의 복합적인 심리를 탁월하게 묘사했다.

특히 이열(문상민 분)의 정체를 꿈에도 모른 채 홍민직의 집 앞에서 대군 이열을 도둑으로 오해해 호통을 치는 장면과 "이 자식"이라 부르며 팔을 붙잡는 무모한 행동 그리고 이열 앞에서 대군과 길동을 흉보는 모습은 보는 이들로 하여금 아슬아슬한 웃음을 자아냈다. 또한 임사형(최원영 분)과 임승재 앞에서는 한없이 작아지면서도 궐 밖에서는 목소리를 높이는 그의 양면성은 극에 긴장감과 풍자적인 재미를 동시에 부여했다.

8회에서 홍대일은 홍은조(남지현 분)의 그동안의 행보에 돌아온 아버지 홍민직(김석훈 분)이 회초리로 자신의 팔에 상처 내고 있는 것을 말리는 모습으로 등장했다. 홍대일은 자책하는 아버지의 모습을 말리며 이렇게 상황을 만든 은조를 원망하며 "이제라도 제가 길들일 거다"라며 은조를 데려갔다.

송지호는 혼내달라며 회초리를 건네는 은조에게 원망스러우면서도 아끼는 마음에 이러지도 저러지도 못하는 홍대일의 행동을 완벽하게 표현했고 "구질구질...지겨워!"라며 회초리를 던져 버리고 나가는 모습으로 극의 몰입도를 높이며 신스틸러로서의 면모를 과시했다.

이어진 장면에서 홍대일은 임재이(홍민기 분)와 기방에서 "너희 형님이 내려 주는 동아줄 타고 조정 입성하나 했는데 우리 아버지가 다 망쳤다"라며 철없이 술잔을 기울였다. 홍대일은 혜민서에 나가는 은조의 행보에 "남 걱정 말고 내 걱정을 그렇게 하지"라며 걱정과 아쉬움을 동시에 토로했고 송지호는 미워할 수 없는 홍대일의 철부지 행동을 매력적인 연기로 표현했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

