젠지-T1, 나란히 4전 전승…바론 그룹 투 톱 체제

2026 LCK컵 2주 차에서도 전승을 이어간 젠지. 라이엇 게임즈 제공

2026 LCK컵 바론 그룹과 장로 그룹이 각각 10승 10패로 팽팽히 맞선 가운데, 10킬 이상 격차를 뒤집는 반전 경기들이 이어지며 명승부를 만들어내고 있다.

리그 오브 레전드(LoL) 이스포츠의 한국 프로 리그인 리그 오브 레전드 챔피언스 코리아(LCK)를 주최하는 라이엇 게임즈는 지난 21∼25일 서울 종로구 그랑서울에 위치한 치지직 롤파크에서 열린 2026 LCK컵 2주 차에서 바론 그룹과 장로 그룹이 치열한 승부를 펼쳤으나, 매일 1승씩 나눠 가지면서 2주 동안 펼쳐진 두 그룹의 승부는 10승 10패로 타이를 이룬 채 마무리됐다고 26일 밝혔다.

◆투 톱 형성한 젠지-T1

바론 그룹을 이끌고 있는 두 팀은 젠지와 T1이다. 1주 차에서 나란히 2전 전승을 기록한 젠지와 T1은 2주 차에서도 패배 없이 승리만을 추가하면서 4전 전승 행진을 벌이고 있다.

젠지는 22일 BNK 피어엑스를 상대로 깔끔하게 승리를 따냈다. 2025년 LCK컵이 처음으로 시행됐을 때 전패를 당했던 BNK 피어엑스였지만 올해 LCK컵 1주 차에서는 2전 전승을 기록하고 있었기에 호각세가 예상됐지만 젠지는 정글러 ‘캐니언’ 김건부가 연달아 스틸에 성공하면서 2대0으로 완승을 거뒀다. 24일 이번 LCK컵에서 나란히 3전 전승을 달리고 있던 디플러스 기아를 만난 젠지는 큰 위기 없이 세트 스코어 2대0으로 물리치면서 1주 차에 이어 2주 차에서도 연승을 이어갔다. 젠지는 라이엇 게임즈가 주관하는 공식 대회에서 디플러스 기아를 상대로 무려 20연승을 이어가면서 천적 관계를 더욱 강화했다.

젠지와 함께 바론 그룹이 기록한 10승 가운데 4승을 따낸 팀은 T1이다. T1은 23일 이동 통신사 라이벌이자 2025년 LoL 월드 챔피언십 결승전에서 맞붙었던 KT 롤스터를 맞아 드라마와 같은 역전승을 만들어내면서 기세를 탔다. 1세트에서 리산드라를 서포터로 기용하면서 KT 롤스터를 휘저은 T1은 2세트에서 킬 스코어 1대15, 골드 획득량 1만3000 이상 뒤처지면서 끌려갔지만 경기를 45분까지 끌고 갔고 넥서스 앞 교전에서 KT 롤스터 선수들을 모조리 잡아내면서 대역전승을 만들어냈다.

25일 BNK 피어엑스와의 대결에서도 T1은 2세트에서 패배 직전까지 몰렸지만 쌍둥이 포탑 앞 전투에서 에이스를 만들어내면서 역전의 드라마를 쓰는 듯했지만 내셔 남작 앞 전투에서 대패하면서 BNK 피어엑스를 무너뜨리지 못했다. 하지만 T1은 3세트에서 올해 영입한 바텀 라이너 ‘페이즈’ 김수환이 영입된 이유를 증명한 덕분에 2주 차에서도 2승을 보태면서 4전 전승 행진을 이어갔다.

2026 LCK컵 2주 차에서 반등에 성공한 한화생명e스포츠. 라이엇 게임즈 제공

◆한화생명e스포츠, 부활 신호탄

바론 그룹에서 젠지와 T1이 쌍포를 가동했다면 장로 그룹에서는 1번 시드인 한화생명e스포츠가 살아나면서 경쟁의 고삐를 바짝 조였다.

1주 차에서 T1에게 패배한 이후 농심 레드포스에게도 덜미를 잡히면서 체면을 구겼던 한화생명e스포츠는 22일 브리온과의 대결에서 풀 세트 접전을 치른 끝에 미드 라이너 ‘제카’ 김건우가 아칼리로 맹활약을 펼친 덕분에 이번 LCK컵 첫 승을 신고했다. 24일 DN 수퍼스와의 대결에서도 한화생명e스포츠는 1세트와 3세트에서 바텀 라이너 ‘구마유시’ 이민형이 바루스와 직스로 압도적인 화력을 퍼부으면서 연승을 달성했다.

수장인 한화생명e스포츠가 2승을 거둔 장로 그룹은 BNK 피어엑스가 2연패를 당했지만 디플러스 기아와 KT 롤스터, DRX가 나란히 1승 1패를 달성하면서 바론 그룹과 어깨를 나란히 했다. 디플러스 기아는 젠지에게 약하다는 사실을 재확인했지만 농심 레드포스를 물리치면서 고점이 높다는 사실도 확인했고 KT 롤스터는 ‘에이밍’ 김하람이 브리온과의 2세트에서 이번 대회 첫 펜타킬을 달성하면서 T1전 패배의 충격에서 벗어났다. DRX의 경우 DN 수퍼스에게 일격을 당하긴 했지만 바론 그룹 3번 시드인 농심 레드포스를 격파하는 과정에서 팀워크가 맞아 들어가는 긍정적인 장면을 연출한 것이 2주 차에서 얻은 수확이다.

2026 LCK컵 2주 차 순위표. 라이엇 게임즈 제공

◆상향 평준화 덕분에 늘어난 경기 시간

2026 LCK컵 개막 주차와 2주 차를 소화한 가운데 팀들의 전력 차이가 급격하게 좁아졌다는 사실이 통계로 증명됐다. 1주 차에서는 풀 세트 접전이 네 번 밖에 나오지 않았지만 2주 차에서는 2대0으로 일방적인 승부가 연출된 경기가 세 번 뿐이었다. 그것도 2대0 승리를 따낸 팀은 모두 젠지였기에 젠지를 제외한 모든 팀들은 풀 세트 접전을 한 번 이상 치렀다.

풀 세트까지 가는 접전이 늘어났을 뿐 아니라 경기 시간도 2주 차에 들어서면서 엄청나게 늘어났다. 1주 차를 마친 상황에서 세트당 소요 시간은 30.1분이었지만 2주 차에서는 34.3분으로 무려 4분이나 늘었다. 1주 차에서 35분 이상 진행된 세트는 네 개였지만 2주 차에서는 무려 10개이고 34분까지 진행된 세트까지 포함하면 12개에 달한다.

2주 차에 들어오면서 경기 양상과 경기 시간이 대폭 늘어났다는 사실은 10개 팀들 사이에 경기력 차이가 크지 않다는 것을 의미한다. 바론 그룹과 장로 그룹의 포인트 차이에 따라 플레이오프 직행과 플레이-인 참가 등이 가려지기 때문에 1승이라도 더 거두기 위해 혼신의 힘을 다하고 있다고 풀이할 수 있다. 또 일부 팀들은 이기기 위한 조합을 구성하는 과정에서 30분 이후에 빛을 발하는 자헨, 문도 박사 등을 선택하면서 후반 교전에 무게 중심을 둔 것도 경기 시간이 길어진 요인으로 작용했다.

바론 그룹과 장로 그룹이 나란히 10승씩 거두면서 평행선을 이어가고 있는 가운데 오는 28일부터는 ‘슈퍼 위크’로 진행된다. 이 기간에는 바론 그룹과 장로 그룹의 같은 시드끼리 맞대결을 펼치며 브리온과 DRX, DN 수퍼스와 BNK 피어엑스, 농심 레드포스와 KT 롤스터, T1과 디플러스 기아, 젠지와 한화생명e스포츠가 대결한다. 슈퍼 위크에서 승리한 팀과 그룹에게는 2포인트가 주어진다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

