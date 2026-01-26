“빌리브에 하고픈 말”…빌리, 내일(27일) 프리 릴리즈 싱글 발매

그룹 빌리(Billlie)가 프리 릴리즈 싱글을 통해 확장된 장르 스펙트럼을 선보인다.

빌리(시윤, 션, 츠키, 문수아, 하람, 수현, 하루나)는 최근 공식 SNS를 통해 프리 릴리즈 싱글 'cloud palace ~ false awakening(클라우드 팰리스 ~ 펄스 어웨이크닝)'의 'STEM SAMPLER 02'와 'STEM SAMPLER 03'을 추가 오픈했다.

공개된 스템 샘플러는 각각 'cloud palace (Before moonset mix)'와 'cloud palace'다. 먼저, 'cloud palace (Before moonset mix)'는 빌리가 한국어는 물론 영어와 일본어로 가창해 믹스 음원만의 특별한 매력을 전했다. 빌리는 언어의 경계를 넘나들며 곡이 지닌 몽환적이면서도 이국적인 무드를 배가해 기대를 더했다.

'cloud palace'는 드림팝, 재즈, 모던 R&B 등을 퓨전시킨 트랙으로, 빌리의 확장된 장르 스펙트럼을 예고했다. 특히, '어떤 길도 상관없어 / 뚫고서 네게 날아가 / 뒤돌아섰던 태양도 / 향해왔던 저 달도 / 나를 속이고 숨겨 흐르는 초침 / 멈춰두고서 갈래'라는 의미심장한 가사 일부가 베일을 벗으며 과연 빌리가 ‘cloud palace’를 통해 어떤 스토리텔링을 들려줄지 궁금증이 높아지고 있다.

빌리는 "'cloud palace ~ false awakening'은 2026년을 여는 프리 릴리즈 싱글인 만큼, 더욱 깊어진 빌리만의 음악 세계를 보여드리고 싶다. 무엇보다 항상 같은 자리에서 기다려준 빌리브에게 전하고 싶은 진심 어린 마음을 담았다"라며 "프리 릴리즈 싱글을 시작으로 2026년에는 빌리의 새로운 챕터가 펼쳐질 예정이다. 한층 확장된 빌리의 음악과 이야기를 보여드릴 테니 많은 기대와 응원 부탁드린다"라고 프리 릴리즈 싱글 발매를 하루 앞둔 소감을 전했다.

이번 컴백을 통해 빌리는 전 세계를 사로잡은 히트곡 'GingaMingaYo (the strange world)'가 수록된 앨범의 다음 이야기를 담은 동시에, 'the collective soul and unconscious: chapter two'의 문을 여는 프리 릴리즈 싱글을 선보인다. 특히, 매 앨범 빌리만의 독창적인 서사와 음악성을 보여주고 있는 만큼 이번 싱글에 대한 기대감 또한 극대화되고 있다.

한편, 빌리의 프리 릴리즈 싱글 ‘cloud palace ~ false awakening’은 오는 27일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.

