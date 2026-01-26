이준영, 2025 대세 흐름 2026에도…‘포핸즈’ 캐스팅

가수 겸 배우 이준영이 새 드라마 '포핸즈'에 캐스팅됐다.

이준영은 올 하반기 첫 방송될 tvN 새 드라마 '포핸즈'(극본 신이원/ 연출 박현석/ 제작 스튜디오드래곤, 스튜디오N, 나무엑터스)에 최정요 역으로 출연을 확정했다.

'포핸즈'는 음악 천재들만 모인 예술고등학교에서 만난 청춘들의 우정과 사랑, 경쟁과 성장을 그린 드라마다. '함부로 애틋하게', '비밀의 숲2', '홈타운' 등 다채로운 장르에서 감각적인 연출력을 보여준 박현석 감독과 '그린마더스클럽'을 통해 인간관계의 심리와 군상을 섬세하게 그려낸 신이원 작가가 만나 더욱 큰 관심을 모으고 있다.

이준영은 '포핸즈'에서 피아노 천재 최정요 역을 맡았다. 천재들만 모여 있는 한국예술고등학교에 돌연 나타난 최정요는 불우한 환경으로 인해 자신의 재능을 외면하고 살아온 인물로, 오래전 자신의 심장을 뛰게 만든 피아노 귀재를 우연히 마주하고 묘한 감흥에 젖어든다.

그간 이준영은 장르를 불문한 다양한 작품을 통해 악역부터 로맨스까지 다양한 캐릭터를 소화하며 연기력을 증명해 왔다. 새 드라마 '포핸즈'를 통해 피아노와 함께 색다른 연기를 선보이며 팔색조 매력을 보여줄 예정이다.

최정요가 숨겨둔 재능을 다시 꽃피울 수 있을지, 그의 이야기를 써 내려갈 이준영의 열연에 궁금증이 쏠린다.

이준영이 출연하는 tvN 새 드라마 '포핸즈'는 올 하반기에 첫 방송될 예정이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]