키오프 쥴리, 한예리와 팽팽한 긴장감…‘Shhh’

걸그룹 KISS OF LIFE(키스오브라이프)가 역대급 스케일의 콘텐츠를 선보인다.

KISS OF LIFE(키스오브라이프)는 26일 0시 공식 채널을 통해 'GUESS THE NEXT ERA'의 첫 번째 에피소드 'Prima Contacta - Shhh'를 공개했다. 이번 시리즈는 슬라임 키트를 통해 자신과 닮은 존재를 창조하며 벌어지는 이야기를 다루며 글로벌 팬들의 궁금증과 기대감을 최고조로 끌어올리고 있다.

첫 주자로 나선 멤버 쥴리는 상담실을 배경으로 배우 한예리와 마주 앉아 압도적인 몰입감을 선사했다. 쥴리는 정체불명의 슬라임 키트를 둔 채 미지의 세계에 대한 두려움과 내면의 혼란을 섬세한 감정선으로 그려냈다. 특히 고뇌 끝에 탄생시킨 슬라임과 마주하는 순간의 긴장감 넘치는 쥴리의 눈빛 연기는 보는 이들을 숨죽이게 만들었다.

이번 에피소드의 부제인 'Shhh'은 KISS OF LIFE(키스오브라이프)의 데뷔곡 '쉿 (Shhh)'을 연상시키며 팬들의 호기심을 자극했다. 당시 키스오브라이프는 유기적으로 연결되는 뮤직비디오를 통해 각 멤버가 스스로가 지닌 문제로 혼란을 겪지만 곧 하나가 되며 자유롭게 이겨내고 미지의 세상으로 나서는 모습을 그려낸 바 있어 이번 4월 컴백을 통해 어떤 새로운 국면(Next Era)을 맞이할지 이목이 쏠린다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

