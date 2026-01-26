[TV핫스팟] 한지혜, 미스터리 비구니라니…전사 호기심 UP('은애하는 도적님아')

배우 한지혜가 ‘은애하는 도적님아’에 첫 등장해 시청자들에게 신선한 충격을 안겼다.

지난 25일 방송된 KBS 2TV 토일 미니시리즈 ‘은애하는 도적님아’8회에서 한지혜는 범상치 않은 아우라를 풍기는 비구니로 첫 등장, 극의 긴장감을 최고조로 끌어올렸다. 출연 소식이 사전에 알려지지 않았던 만큼 한지혜의 예고 없는 등장은 시청자들의 시선을 단번에 사로잡았다.

이날 방송에서 한지혜는 산사에서 기도를 올리던 홍은조(남지현 분)와 춘섬(서영희 분) 앞에 나타났다. 단아한 승복 차림에 하얀 고깔을 쓴 채 등장한 그는 홍은조의 가족을 위해 기도를 올리겠다며 다정한 미소를 보였지만, 이내 서늘한 눈빛으로 변하며 분위기를 압도했다.

특히 한지혜는 홍은조에게 조선의 왕 이규(하석진 분)와 홍은조의 아버지 홍민직(김석훈 분) 사이의 비극적인 ‘경오년’ 역사를 전하며 극의 흐름을 뒤바꿨다. “아버지의 역사를 자식은 알아야 하니까요”라며 묵직한 돌직구를 던진 그는 과거 홍민직의 목에 칼을 겨눴던 이규의 악행을 가감 없이 드러내며 홍은조에게 큰 충격을 안겼다.

무엇보다 한지혜의 정체가 단순한 비구니가 아닌, 밀실 가림막 너머에서 길동을 추적하던 미스터리한 인물임이 암시되며 긴장감은 극에 달했다. 길동에 관한 소문을 가져오라고 명하는 그의 모습은 도월대군 이열(문상민 분)과 홍은조가 마주할 새로운 파장을 예고했다.

한지혜는 절제된 카리스마를 발산하며 찰나의 순간에도 인물의 단단함을 능수능란하게 표현했다. 예리하면서도 깊은 눈빛과 단단한 발성은 인물이 품고 있는 숨겨진 사연에 대한 호기심을 자극했다. 이에 한지혜라는 강력한 ‘히든카드’의 등장이 어떤 예측 불허의 전개를 불러일으킬지 관심이 집중되고 있다.

한편, 한지혜의 합류로 더욱 풍성한 재미를 예고한 KBS 2TV 토일 미니시리즈 ‘은애하는 도적님아’는 매주 토, 일요일 밤 9시 20분 KBS 2TV에서 방송된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

