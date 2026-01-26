‘데뷔 20주년’ 슈퍼주니어, 팀 활동은 슈쥬처럼…월드 투어도 매진

슈퍼주니어(SUPER JUNIOR, 에스엠엔터테인먼트 소속)의 데뷔 20주년 기념 월드 투어가 순항 중이다.

슈퍼주니어는 2025년 8월부터 데뷔 20주년 기념 월드 투어 ‘SUPER SHOW 10’(슈퍼쇼 10)을 이어오고 있으며, 지난 11월 방콕, 12월 나고야, 2026년 1월 싱가포르, 마카오, 쿠알라룸푸르, 가오슝 공연까지 잇따라 전 회차 전석 매진을 기록했다.

특히 당초 예정된 싱가포르와 가오슝 공연의 경우 폭발적인 반응을 얻어 추가 회차가 열리게 된 만큼, 아시아 전역에서 K팝 신드롬을 일으킨 레전드 그룹다운 슈퍼주니어의 티켓 파워를 다시 한번 확인시켜 주었다.

슈퍼주니어는 ‘Twins’(트윈스), ‘U’(유), ‘Black Suit’(블랙 수트), ‘MAMACITA’(마마시타), ‘Mr. Simple’(미스터 심플), ‘미인아’, ‘쏘리 쏘리’, ‘Miracle’(미라클) 등 수많은 히트곡 무대, ‘Express Mode’(익스프레스 모드), ‘Haircut’(헤어컷), ‘Say Less’(세이 레스), ‘I Know’(아이 노), ‘D.N.A.’(디엔에이), ‘Finale’(피날레) 등 20주년 기념 앨범인 정규 12집 발표곡까지 다양한 무대를 선보여 관객들을 매료시켰다.

더불어 현지 팬들은 슈퍼주니어 상징색인 펄 사파이어 블루 빛 팬라이트를 흔들며 한국어 가사를 따라 부르고 한목소리로 응원법을 외치며 공연을 즐겼을 뿐만 아니라, 슬로건, 현수막, 플래카드 이벤트도 펼치며 멤버들을 향한 사랑을 표현했다.

한편, 슈퍼주니어는 3월 7~8일 사이타마 베루나 돔(BELLUNA DOME) 공연 이후 21일 새롭게 추가된 호치민 공연을 남겨둔 가운데, 오는 4월 3~5일 서울 KSPO DOME을 360도 개방하는 앙코르 공연을 예고해 화제를 모으고 있다.

