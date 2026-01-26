“컴백 블록버스터” 엑소 정규 8집 ‘REVERXE’ 글로벌 매체 호평

1월 19일 발매된 엑소(EXO, 에스엠엔터테인먼트 소속) 정규 8집 ‘REVERXE’(리버스)를 향한 해외 매체의 호평이 쏟아지고 있다.

이번 앨범은 2년 6개월 만에 발표되는 엑소의 신보로 전 세계의 주목을 받았으며, 앞서 미국 경제지 포브스(Forbes)의 “2026년 가장 기대되는 K팝 컴백 중 하나”로 꼽히고, 영국 음악 매체 NME가 선정한 ‘2026년 가장 기대되는 앨범 발매작’ 리스트에 포함되어 눈길을 끌었다.

나아가 NME는 앨범 발매 이후 별점 5점 만점 중 4점을 부여하며 “엑소는 언제나 세계관과 트랙의 흐름, 분위기 등이 만드는 서사 속 존재해온 ‘앨범형 아티스트’였고, 이번 앨범을 통해 그 정체성을 공고히 하는 동시에 새로운 가능성을 선명하게 펼쳤다”고 소개했다.

또한 미국 음악 및 문화 전문 매체 투모로우 매거진(tmrw Magazine)은 타이틀 곡 ‘Crown’(크라운)에 대해 “엑소의 자신감과 성숙함을 바탕으로 한 선언처럼 다가온다. 레거시와 지속성을 자연스럽게 잇는 엑소다운 곡이자, 새로운 챕터의 시작을 알리는 곡”이라는 감상을 남겼다.

더불어 영국 음악 및 패션 매체 클래시(CLASH)는 “엑소 정규 8집 ‘REVERXE’는 컴백 블록버스터”라고 정의하고, 신곡 뿐만 아니라 컴백 쇼케이스에서 멤버들이 들려준 진솔한 이야기에도 관심을 기울였다.

한편, 엑소는 정규 8집 ‘REVERXE’로 아이튠즈 톱 앨범 차트에서 11개 지역(나이지리아, 피지, 폴란드, 스페인, 아르메니아, 아일랜드, 호주, 캐나다, 아르헨티나, 노르웨이, 보츠와나)이 추가된 전 세계 46개 지역 1위, 중국 QQ뮤직 ‘트리플 플래티넘’ 인증(판매액 300만 위안 초과), 디지털 앨범 판매 차트 1위, 전체 및 한국 뮤직비디오 차트 1위, 텐센트뮤직 산하 5개 음원 플랫폼 통합 K팝 차트 1위부터 9위까지 줄 세우기, 쿠고우뮤직 디지털 앨범 판매 차트 1위, 일본 레코초쿠 데일리 앨범 랭킹 1위 및 AWA 실시간 급상승 차트 1위에 오르며 글로벌한 인기를 얻고 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

