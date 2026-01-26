대한축구협회, 여자 챔피언스리그 준결승·결승전 개최 의향서 제출

사진=대한축구협회 제공

대한축구협회가 2025∼2026 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 준결승전과 결승전 개최 의향서를 AFC에 제출했다.

협회는 26일 “이번 대회 유치가 여자축구에 대한 관심 환기 및 WK리그 경쟁력 제고에 보탬이 될 수 있다는 판단에 따라 26일인 마감일에 맞춰 지난 23일 개최 의향서를 전달했다”고 밝혔다.

AWCL 준결승전과 결승전은 단일 개최지에서 열린다. 남자 챔피언스리그 엘리트(ACLE)와 똑같다. 준결승전은 오는 5월20일, 결승전은 5월23일 개최된다.

다만 협회의 개최 신청이 유효하기 위해서는 조건이 있다. 현재 AWCL 8강에 진출한 수원FC 위민이 준결승에 진출해야 가능하다. AFC는 준결승전에 진출한 팀이 소속된 회원협회를 대상으로 개최지를 선정할 예정이다.

AWCL은 2024∼2025시즌부터 정식 출범한 아시아 여자 클럽대항전이다. 이번 시즌에는 총 19개 클럽이 참가했다. 지난해 8월 플레이오프를 시작으로 11월 조별리그가 진행됐다. 오는 3월28일과 29일 8강전이 열린다.

WK리그에서는 2024 리그 우승팀 자격으로 출전한 수원이 8강에 진출해 있다. 오는 3월29일 중국에서 ‘디펜딩 챔피언’ 우한 장다(중국)와 맞대결을 펼친다. 수원은 올 시즌을 앞두고 지소연과 김혜리 등 대표팀 주축 선수들을 영입하며 전력을 보강했다. 준결승에 진출할 경우 북한의 내고향여자축구단과 남북대결이 성사될 가능성도 있다.

대한축구협회는 AWCL 정식 출범 이전인 2019년 열렸던 첫 파일럿 토너먼트를 용인에서 개최한 바 있다. 협회는 이번 유치 신청으로 7년 만에 성사될 경우 여자축구 활성화와 WK리그 국제경쟁력 향상에 큰 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

