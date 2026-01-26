‘메가 루키 밴드’ AxMxP, 컴백 첫 주 활동부터 다르네

신인 보이 밴드 AxMxP(에이엠피)가 컴백 첫 주 활동을 성공적으로 마쳤다.

AxMxP는 지난 21일 미니 1집 ‘Amplify My Way’(앰플리파이 마이 웨이)를 발매하고 데뷔 후 첫 컴백에 나섰다. 신인으로서는 이례적으로 10곡을 담은 정규 앨범으로 데뷔를 알렸던 만큼, 이번에도 총 7곡이 수록된 알찬 미니 앨범에 ‘PASS’(패스)와 ‘그리고 며칠 후 (Thereafter)’의 더블 타이틀곡 구성을 내세웠다. 발매 당일에는 미니 콘서트 급의 쇼케이스를 개최, 신보 전곡 무대를 최초 공개하며 힘찬 활동의 신호탄을 쏘아 올렸다.

이어서 AxMxP는 지난 22일 Mnet ‘엠카운트다운’을 시작으로 23일 KBS2 ‘뮤직뱅크’, 24일 MBC ‘쇼! 음악중심’, 25일 SBS ‘인기가요’에 출연해 첫 번째 타이틀곡 ‘PASS’로 컴백 무대를 펼쳤다. ‘PASS’는 어떤 장애물도 우리를 막을 수 없다는 자신감을 드러낸 곡으로, 직선적인 가사와 폭발적인 사운드가 특징적이다. AxMxP는 프론트맨 하유준의 파워풀한 래핑을 중심으로 화려한 밴드 퍼포먼스를 선보이며 시청자들의 눈과 귀를 모두 사로잡았다.

또한 AxMxP는 ‘잇츠라이브(it’s Live)’, ‘야외녹음실’ 등 공연형 콘텐츠에서도 ‘PASS’ 밴드 라이브를 선보이며 탄탄한 실력을 자랑했다. 특히 스튜디오가 아닌 야외 환경에서 라이브를 진행한 ‘야외녹음실’에서는 추위에 지지 않고 뜨거운 에너지를 발산하는 모습으로 시청자들의 감탄을 자아냈다.

AxMxP의 미니 1집 ‘Amplify My Way’는 각자의 속도로 꿈의 모양을 찾아가는 청춘의 이야기를 담은 앨범이다. ‘나답게’ 앞으로 나아가는 자신감을 드러내며, 동시에 한층 성장하고 단단해진 AxMxP의 모습을 선명하게 보여준다.

한편, 촘촘한 프로모션으로 컴백 첫 주를 마무리한 AxMxP는 앞으로도 음악방송 및 다양한 콘텐츠를 통해 차세대 밴드 주자 활약을 이어갈 예정이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

