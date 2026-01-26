엔플라잉, 25개 도시 대규모 월드투어 8개월 마침표…데뷔 10주년 ‘팬과 함께’

밴드 엔플라잉이 월드투어를 성공적으로 마치며 글로벌 인기를 증명했다.

엔플라잉은 지난 25일 타이베이 공연을 끝으로 약 8개월 간의 2025 N.Flying LIVE WORLD TOUR ‘&CON4 : FULL CIRCLE’(2025 엔플라잉 라이브 월드 투어 ‘엔콘4 : 풀 써클’) 대장정을 마무리했다.

이번 투어는 지난해 엔플라잉의 데뷔 10주년을 기념해 시작된 공연으로, 데뷔 이래 최대 규모를 자랑했다. 엔플라잉은 5월 서울과 7월 부산 공연을 시작으로 마카오, 오사카, 도쿄, 뉴욕, 애틀랜타, 시카고, 댈러스, 로스앤젤레스, 샌프란시스코, 시애틀, 홍콩, 멜버른, 시드니, 런던, 파리, 아른헴, 프랑크푸르트, 바르셀로나, 헬싱키, 바르샤바, 가오슝, 싱가포르, 타이베이까지 총 25개 도시에서 29회 공연을 개최하며 글로벌 팬들과 만났다.

무엇보다 이번 투어는 정규 2집 ‘Everlasting’ 발매와 함께 진행돼 멤버들은 신곡을 생생한 라이브 무대로 공개했다. 엔플라잉은 타이틀곡 ‘만년설 (Everlasting)’을 비롯해 ‘사랑을 마주하고 (Rise Again)’, ‘Run Like This’, ‘뫼비우스 (Moebius)’ 등 새 앨범에 수록된 곡들을 다채롭게 선보여 뜨거운 호응을 이끌었다.

여기에 ‘Blue Moon’, ‘네가 내 마음에 자리 잡았다 (Into You)’, ‘Flashback’, ‘옥탑방 (Rooftop)’ 등 10년 내공이 고스란히 담긴 대표곡들까지 선보이며 떼창을 유발했다. 또한 지역별로 서로 다른 세트리스트와 앙코르 곡을 선곡해 공연마다 색다른 즐거움을 더했다. 이에 팬들은 열정적으로 노래를 따라 부르며 환호했고, 함께 뛰어놀며 서로의 에너지를 주고받았다.

이렇게 멤버들의 전역 후 약 2년 만의 완전체 투어를 성공적으로 마무리한 엔플라잉은 오는 30~31일 ‘2026 어썸 스테이지 : 엔플라잉 스페셜 콘서트’와 2월 1일 ‘2026 퍼스트 뮤직 스테이션’, 21일 ‘2026 JOY콘서트 - 보이스 오브 스프링(Voice of spring)’ 무대에 올라 다시 한번 폭발적인 에너지를 선사할 예정이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

