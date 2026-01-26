최강창민→정해인까지…씨엔블루 고음 챌린지 눈길 ‘Killer Joy’ 해석

밴드 씨엔블루(정용화 강민혁 이정신)의 신곡 ‘Killer Joy’(킬러 조이) 챌린지가 화제다.

지난 7일 정규 3집 ‘3LOGY’(쓰릴로지)와 타이틀곡 ‘Killer Joy’를 발매한 씨엔블루는 다수의 아티스트와 협업해 신곡의 하이라이트 구간을 부르는 챌린지를 진행 중이다. 그중 다수의 영상이 조회수 100만 뷰를 훌쩍 뛰어넘으며 입소문을 타고 있다.

이번 챌린지는 에이티즈 홍중을 시작으로, 트레저 지훈, 웬디, 동방신기 최강창민, 소란 고영배, 에이핑크 정은지, 엑스디너리 히어로즈 정수, 백호, 피원하모니 테오, 샤이니 민호, 최유정, 앰퍼샌드원 윤시윤, 트리플에스 다현, 정해인, 로이킴, WayV 샤오쥔, 보이넥스트도어 성호, 터치드 윤민, 츄, 장한음, 비투비 서은광, 유빈, 엔플라잉 유회승, SF9 인성, 프로미스나인 박지원, 대니구, TWS 영재, izna 최정은, FT아일랜드 이홍기, 김경호, 투모로우바이투게더 휴닝카이, 강홍석, DAY6 Young K, 강남, 큐영, 슈퍼주니어 동해, 헤이즈 등 가수부터 배우, 크리에이터까지 다양한 아티스트들이 동참했다.

챌린지에 참여한 아티스트들은 각기 다른 보컬 색으로 곡을 재해석해 색다른 매력을 전했다. 여기에 정용화의 기타, 강민혁의 드럼, 이정신의 베이스 연주가 어우러져 완성도 높은 음악이 탄생했다. 또한 후렴구로 이어지는 구간에서는 고음 파트를 소화하는 챌린지가 이어져 보는 재미를 더했다.

씨엔블루의 신곡 ‘Killer Joy’는 현대적인 감각을 기반으로 한 극적인 다이내믹 전개가 돋보이는 팝 록 장르의 곡으로, 예측할 수 없는 드라마틱한 전개와 순간적으로 폭발하는 에너지, 미니멀한 드럼 비트가 인상적인 곡이다.

이러한 챌린지 열풍으로 ‘Killer Joy’는 다수의 글로벌 차트에 진입하며 많은 사랑을 받고 있다. 특히 뮤직비디오는 발매 직후 한국 유튜브 ‘일간 인기 뮤직비디오’ 차트 1위로 직행한 후 ‘주간 인기 뮤직비디오’ 차트(1월 9~15일) 1위를 달성했다. 음원 또한 한국 ‘일간 쇼츠 인기곡’, ‘주간 쇼츠 인기곡’, ‘주간 인기곡 톱100’ 차트에서 모두 높은 순위를 기록했다.

새 앨범 ‘3LOGY’ 역시 발매 직후 써클차트 리테일 앨범 차트에서 1위를 차지한 후, 아이튠즈 차트에서도 두각을 드러냈다. 이외에도 오리콘 주간 디지털 앨범 차트(1월 5일~11일)와 빌보드 재팬 주간 다운로드 앨범 차트(1월 5일~11일)에도 각각 5위 안에 안착했다. 더불어 타이틀곡 ‘Killer Joy’는 미국 빌보드 ‘리릭파인드 글로벌’ 차트(1월 17일 자) 13위에 오르는 등 눈에 띄는 기록을 세워나가고 있다.

새해부터 기분 좋은 출발을 알린 씨엔블루는 현재 새 월드투어 2026 CNBLUE LIVE WORLD TOUR ‘3LOGY’(2026 씨엔블루 라이브 월드 투어 ‘쓰릴로지’)를 통해 글로벌 팬들을 만나고 있다.

