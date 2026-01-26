강민경, 다비치 콘서트에 송혜교·고현정 등장…‘화려한 인맥’ 눈길

사진 = 강민경 SNS 계정

여성 듀오 다비치 멤버 강민경이 화려한 인맥을 공개해 화제를 모았다.

강민경은 지난 25일 자신의 SNS에 “ㅠ_ㅠ 사랑해요”라는 짧은 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 강민경과 이해리가 공연을 마친 뒤 지인들과 함께 기념사진을 남긴 모습이 담겼다. 특히 강민경과 친분이 깊은 배우 송혜교, 박솔미, 모델 신현지 등이 한자리에 모여 눈길을 끌었다.

이 밖에도 배우 고현정, 유연석, 가수 조째즈 등이 다비치 공연을 관람했으며, 송혜교는 다비치를 향해 “너무 멋지다”라고 글을 남기며 응원을 전했다. 강민경은 고현정의 게시물을 리그램하며 “현정 언니”라고 덧붙여 친근함을 드러내기도 했다.

한편, 강민경이 속한 다비치는 2026 콘서트 ‘TIME CAPSULE 시간을 잇다’를 지난 24~25일 양일간 KSPO DOME(올림픽 체조경기장)에서 개최했다.

