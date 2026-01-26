웹젠 ‘드래곤소드’, 양대 앱마켓 인기 1위

웹젠은 오픈월드 액션RPG 신작 ‘드래곤소드’가 구글과 애플 양대 앱마켓 인기 순위 1위를 달성했다고 26일 밝혔다.

지난 21일 정식 서비스를 시작한 드래곤소드는 출시 다음날 자정 애플 앱스토어 인기 순위 1위 달성 후, 지난 23일 오후부터 주말간 구글 플레이스토어 인기 순위 1위를 기록했다.

드래곤소드는 쉬운 조작으로 즐기는 깊이 있는 액션이 특징으로, 오픈월드 장르 게임 중 전투와 액션이 차별화된 게임으로 평가받고 있다.

웹젠은 이번 양대 앱마켓 인기 순위 1위 달성을 기념해 지난 애플 앱스토어 인기 순위 1위 보상에 이어 모든 게임 회원들에게 한정 캐릭터 소환권 찬란한 여신석 10개를 추가로 제공한다.

출시 초반 신규 회원들을 위한 다양한 게임 내 이벤트도 진행한다. 게임 플레이 진척도에 따라 캐릭터 소환 재료와 주요 성장 아이템 등을 얻을 수 있는 6종의 이벤트에 참여할 수 있고, 고급 아이템으로 구성된 런칭 기념 출석 보상도 받을 수 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]