이준호, 팬과 함께한 생일 파티…“‘사계’, 항상 생각해 달라는 마음 담아”

가수 겸 배우 이준호가 생일 기념 팬미팅을 성황리에 마무리했다.

이준호는 지난 24일과 25일 양일간 서울 고려대학교 화정체육관에서 ‘2026 이준호 팬미팅 <STUNNING US(스터닝 어스)>’(이하 ‘STUNNING US’)를 열고 팬들과 만났다.

이날 이준호는 ‘FLASHLIGHT(플래시라이트)’와 ‘Nobody Else(노바디 엘스)’를 연이어 선보이며 오프닝을 화려하게 장식했다. 이후에도 그는 ‘Can I(캔 아이)’, ‘ALL DAY(올 데이)’, ‘Ride Up(라이드 업)’, ‘Say Yes(세이 예스)’ 등 다채로운 무드를 넘나드는 무대로 흥겨운 에너지를 발산하며 현장을 함성으로 가득 메웠다.

이뿐만 아니라 이준호는 빛나는 순간들을 조명한 다양한 코너를 통해 즐거움을 극대화하기도 했다. 일상부터 작품 비하인드까지 짚어보며 팬들의 궁금증을 해소한 것은 물론, 지난해 많은 사랑을 받았던 ‘태풍상사’와 ‘캐셔로’ 명장면 토크, 그리고 이준호의 매력을 총집합한 챌린지 퍼레이드까지 눈을 뗄 수 없는 구성으로 팬심을 저격했다.

이준호는 이번 팬미팅에서 오늘(26일) 발매를 앞둔 시즌 그리팅송 ‘사계(Always)’를 라이브로 최초 공개해 특별함을 더했다. 이준호가 직접 작사에 참여한 만큼, 곡에 담긴 진심 어린 메시지가 팬들에게 오롯이 전해지며 따뜻한 감동을 선사, 발매를 향한 기대감을 한껏 높였다.

성공적으로 공연의 막을 내린 이준호는 “앞으로도 계속 작품으로 인사를 드리겠지만, 사이사이 볼 수 있는 시간이 왔으면 좋겠다”며 “그런 시간이 언제 올지 모르는 것이기 때문에 이번에 공개되는 ‘사계(Always)’도 그 시간에, 그 자리에 같이할 순 없어도 항상 저를 생각해 달라는 마음으로 쓴 곡”이라고 애틋한 마음을 전했다.

이어 이준호는 “계속 약속드리는 것처럼 어떠한 형태로든 여러분 곁에 있을 테니까 항상 건강 잘 챙기시고, 행복하셨으면 좋겠다”며 “여러분들 덕분에 너무 행복한 생일을 보냈으니까 여러분도 앞으로 쭉 행복하셨으면 좋겠다”고 팬들을 향한 애정을 드러내기도 했다.

공연명 ‘STUNNING US’처럼 팬들의 열띤 축하 속에서 생일을 기념하며 눈부신 새해를 맞이한 이준호. 연타석 작품 흥행을 비롯해 공연과 음악으로 열일 행보를 이어가며 굳건한 인기를 구가하고 있는 그가 계속해서 어떤 활약을 펼칠지 이목이 집중된다.

한편, 이준호의 ‘사계(Always)’는 26일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

