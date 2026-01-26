트와이스 지효, 꾸밈없는 일상도 화보…허리라인에 시선 집중

사진 = 지효 SNS 계정

트와이스 지효의 자연스러운 매력이 담긴 일상 사진이 이목을 끌고 있다.

지효는 25일 자신의 SNS에 별다른 설명없이 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 지효는 허리 라인이 드러나는 편안한 차림으로 거울 셀카를 찍고 있는 모습이다. 안경을 착용한 채 거울 앞에 선 지효는 티셔츠와 청바지, 가죽 가방을 매치해 차분하면서도 세련된 분위기를 완성했다. 무대 위 화려한 모습과는 또 다른 꾸밈없는 매력이 돋보인다. 과하지 않은 스타일링 속에서도 지효 특유의 표정과 분위기가 시선을 사로잡는다.

한편, 지효가 속한 트와이스는 전 개최지 공연장의 객석을 360도로 개방한 여섯 번째 월드투어 ‘THIS IS FOR(디스 이즈 포)’ 파트 2를 진행 중이다. 지난 9일과 10일 밴쿠버 공연을 시작으로 북미와 유럽, 타이베이 등지에서 글로벌 팬들과 만남을 이어가며 뜨거운 호응을 얻고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

