어깨 통증 지속된다? 회전근개 파열 의심… 관절내시경 도움

회전근개 파열은 어깨 관절을 감싸며 움직임을 조절하는 힘줄 조직이 손상되거나 끊어지면서 통증과 기능 저하를 유발하는 질환이다. 초기에는 팔을 특정 각도로 움직일 때 불편함을 느끼는 수준이지만 시간이 지나면서 통증이 반복되거나 야간 통증으로 수면에 영향을 주는 경우도 적지 않다.

특히 팔을 들어 올리거나 뒤로 돌리는 동작에서 힘이 빠지는 느낌이 동반된다면 단순 근육통이나 일시적 염증으로만 보기 어렵다. 이러한 증상이 지속될 경우 어깨 관절 내부 구조에 대한 정밀한 평가가 필요하다는 지적이 나온다.

회전근개는 극상근, 극하근, 견갑하근, 소원근 등 네 개의 힘줄로 구성돼 있으며 어깨 관절의 안정성과 회전 운동을 담당한다. 이 구조는 일상적인 사용 빈도가 높은 만큼 반복적인 부담에 노출되기 쉽다.

장기간의 반복 동작, 스포츠 활동, 외상, 노화에 따른 퇴행성 변화 등이 누적되면서 힘줄의 탄력이 저하되고 파열로 이어질 수 있다. 부분 파열 단계에서는 통증이 간헐적으로 나타날 수 있으나, 파열 범위가 커질수록 어깨 관절의 움직임이 제한되고 일상 동작 수행에 어려움이 커진다.

이럴 경우 치료 방법으로 관절내시경이 활용된다. 관절내시경은 피부 절개를 최소화한 상태에서 내시경과 미세 수술 기구를 삽입해 관절 내부를 직접 확인하고 손상된 회전근개를 봉합하거나 정리하는 방식이다.

관절 내부 구조를 확대해 확인할 수 있어 파열의 위치와 크기, 주변 조직 상태를 비교적 정확하게 평가할 수 있다. 또한 주변 정상 조직의 손상을 줄이면서 치료를 진행할 수 있어 회전근개 파열의 상태에 맞춘 정밀한 접근이 가능하다.

관절내시경은 파열의 정도와 양상에 따라 봉합, 변연 절제, 염증 조직 정리 등 다양한 방법으로 적용된다. 특히 파열이 진행된 경우에는 손상된 힘줄을 원래 위치에 가깝게 복원해 관절의 안정성을 회복하는 데 목적을 둔다.

수술 후에는 단계적인 재활 과정을 통해 어깨 관절의 가동 범위와 근력을 회복하게 되며, 이는 치료 결과에 중요한 요소로 작용한다. 단순히 통증을 줄이는 데 그치지 않고 관절 기능 회복을 함께 고려하는 치료 접근이라는 점에서 의미를 가진다.

정범영 청주프라임병원 원장(정형외과 전문의)은 “회전근개 파열은 증상이 지속될 경우 관절 기능 저하로 이어질 수 있어 관절내시경을 통해 손상 정도를 정확히 확인하고 치료 시점을 판단하는 것이 중요하다”고 말했다.

