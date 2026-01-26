‘베트남 신예’ N.응우옌, LPBA 역대 최고 ‘애버리지 3.571’ 신기록 달성!

사진=PBA 제공

‘베트남 신예’ 응우옌호앙옌니(에스와이, 26)가 애버리지 3.571을 기록, 역대 LPBA 한 경기 최고 애버리지 기록을 경신했다.

25일 경기도 고양시 ‘고양 킨텍스 PBA 스타디움’에서 열린 프로당구 2025-26시즌 9차투어 ‘웰컴저축은행 PBA-LPBA 챔피언십’ LPBA PQ라운드(2차예선)에서 N.응우옌은 김안나를 상대로 7이닝 만에 25:3으로 승리했다.

N.응우옌은 이날 장타를 연달아 터트리며 김안나를 압도했다. 첫 이닝부터 7점 장타를 치며 7:0으로 달아난 N.응우옌은 9:1로 앞선 4이닝째 6점을 올려 15:1까지 격차를 벌렸다. 5이닝째 공타로 숨을 고른 N.응우옌은 6이닝째 하이런 9점을 기록하며 24:1로 승리까지 1점만 남겼다. 김안나가 6이닝째 2점을 올렸지만, N.응우옌이 7이닝째 남은 1점을 마무리해 25:3으로 경기를 마쳤다.

이날 7이닝 만에 25점을 채운 N.응우옌은 애버리지 3.571을 기록, LPBA 역대 한 경기 애버리지 최고 신기록을 썼다. 종전 기록은 김세연(휴온스)이 지난 시즌 ‘SK렌터카-제주특별자치도 LPBA 월드챔피언십’ 조별예선에서 기록한 3.143. 김세연이 기록한 애버리지는 LPBA 역대 첫 번째 3점대 애버리지였다.

김세연의 기록을 넘어선 N.응우옌은 대회에서 한 경기 최고 애버리지를 기록한 선수에게 주어지는 ‘웰컴톱랭킹’(상금 200만원) 수상이 유력해졌다.

사진=PBA 제공

지난 시즌 7차투어(하이원리조트 챔피언십)에서 와일드카드로 LPBA 무대에 데뷔한 N.응우옌은 이번 시즌 본격적으로 LPBA 무대에 합류, 팀리그에서는 에스와이 유니폼을 입었다. 이번 시즌 개막전(우리금융캐피탈 챔피언십)에서 16강에 진출했지만 이후 다소 부진했다. 하지만 이번 대회에서 LPBA 애버리지 신기록을 쓰면서 눈도장을 제대로 찍었다.

이날 LPBA 팀리거들도 대거 64강에 진출했다. 팀리그 하나카드의 우승 주역인 김진아는 김보민을 상대로 접전 끝에 24:23(26이닝)으로 승리했으며, 서한솔(우리금융캐피탈)은 18:6(28이닝)으로 이담을 돌려세웠다.

용현지(웰컴저축은행)는 윤경남을 상대로 18:18(24이닝) 동률을 이뤘지만, 하이런에서 5:3으로 앞서 32강 진출에 성공했다. 조예은(SK렌터카)은 임혜원을 상대로 19:12(25이닝)로 이겼고, 전지우(하이원리조트)도 베테랑 김경자를 상대로 25:20(19이닝)으로 승리했다. 히가시우치 나쓰미(일본·크라운해태)는 22:13(26이닝)으로 박효선을 제압했다.

대회 2일차인 26일에는 오전 11시부터 LPBA 64강전이 4턴에 걸쳐 펼쳐진다. 64강전은 PQ라운드를 뚫은 32명과 LPBA ‘랭킹 1위’ 김가영(하나카드) ‘캄보디아 특급’ 스롱 피아비(우리금융캐피탈) 이미래(하이원리조트) 등 시드를 받은 32명이 출전한다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

