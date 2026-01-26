이정하, 오늘(26일) 해병대 입대…‘무빙2’서 못본다

사진=뉴시스

배우 이정하가 해병대에 입대한다.

이정하는 26일 해병대 교육훈련단에 입소해 국방의 의무를 시작한다. 입대와 관련한 별도의 행사는 진행되지 않는다. 이정하는 기초군사훈련을 마치고 18개월간 군 복무하며 오는 2027년 7월 25일 전역할 예정이다.

소속사 나무엑터스는 지난해 12월 “이정하에게 보내 주시는 변함없는 사랑에 깊이 감사드리며, 성실한 복무를 마치고 한층 더 성장한 모습으로 돌아올 그날까지 따뜻한 응원을 부탁드린다”며 해병대 합격 소식을 알린 바 있다.

동시에 이정하가 곧 제작 예정인 디즈니+ 오리지널 시리즈 ‘무빙’ 시즌2에 함께하지 못한다는 입장도 함께 밝혔다. 이정하는 ‘무빙‘에서 주인공 김봉석 역을 통해 큰 사랑을 받았다. ‘무빙’ 제작진은 김봉석 역할에 다른 배우 캐스팅을 진행 중이며 올여름 크랭크인을 목표로 준비하고 있는 것으로 알려졌다.

이정하는 2017년 웹드라마 ‘심쿵주의’로 데뷔해 MBC ‘신입사관 구해령’(2019), ‘런 온’(2020), ‘알고있지만,’(2021) 등에 출연해 얼굴을 알렸다. 2017년에는 KBS2 아이돌 오디션 프로그램 ‘아이돌 리부팅 프로젝트 더 유닛’에 출연하기도 했다.

‘무빙’으로 큰 사랑을 받은 후에는 tvN ‘감사합니다’(2024), ‘ONE 하이스쿨 히어로즈’(2025), ENA ‘UDT:우리 동네 특공대’(2025) 등 입대 전까지 활발한 활동을 펼쳤다.

