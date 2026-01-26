양현준, 시즌 6호골! 10명 싸운 셀틱, 하츠와 2-2 무승부…황인범, 멀티 득점으로 4-2 대승 견인

사진=AP/뉴시스

태극전사들의 발끝이 뜨거웠다. 양현준이 시즌 6호골을 신고했지만, 스코틀랜드 프로축구 셀틱은 무승부에 그치면서 아쉬움을 남겼다. 황인범은 멀티 도움으로 네덜란드 프로축구 페예노르트의 대승을 이끌며 웃었다.

셀틱은 26일 영국 스코틀랜드 에든버러의 타인캐슬 파크에서 열린 2025~2026 스코틀랜드 프리미어십 23라운드 하츠와의 원정 경기에서 2-2 무승부를 거뒀다. 승점 1을 추가한 셀틱(승점 45)은 3위에 자리했다.

양현준은 오른쪽 윙어로 선발 출전한 양현준 선발 출전했다. 1-1로 맞선 후반 17분 득점포를 가동했다. 역습 찬스에서 페널티지역을 파고든 토마시 츠반차라의 크로스를 양현준이 받았고, 오른발 논스통 슈팅으로 시원하게 골망을 흔들었다. 양현준의 정규리그 4호골(1도움)이다. 스코틀랜드 리그컵과 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그에서 터트린 1골씩을 포함하면 공식전 6호골이다. 기세가 좋다. 1월 4경기에서만 3골로 맹활약하고 있다.

셀틱은 양현준의 추가골을 지키지 못했다. 후반 32분 중앙 수비수 오스턴 트러스터가 비디오판독(VAR) 끝에 레드카드를 받고 퇴장당해 수적 열세에 놓였다. 수비 보강이 시급한 상황에 양현준을 빼고 수비수 앤서니 랠스턴을 투입했다. 그럼에도 골대는 열렸다. 후반 42분 하츠의 클라우디오 브라가에게 2-2 동점골을 내주며 무승부에 만족해야 했다.

사진=AP/뉴시스

한편 황인범은 멀티 도움으로 페예노르트의 대승을 이끌었다. 이날 네덜란드 로테르담의 스타디온 페예노르트에서 끝난 2025~2026 네덜란드 에레디비시 20라운드 홈경기에서 4-2로 이겼다. 페예노르트는 승점 39로 2위에 다시 자리했다. 황인범의 상승폭이 가파르다. 직전 스파르타전에서 시즌 1호골을 신고한 데 이어 이날 풀타임을 소화하며 2도움을 기록했다. 1-1 전반 35분 날카로운 침투 패스로 조던 보스의 골을 도왔고, 2-1로 앞선 후반 38분 롱 패스로 하지 무사의 득점을 만들었다. 올 시즌 공격포인트를 6개(1골 5도움)로 늘렸다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

