광주FC, 2026시즌 멤버십 카드 출시…작년 대비 가격 인하·관람 편의성 강화로 실질 혜택 확대

사진=광주FC 제공

프로축구 광주FC가 2026시즌을 앞두고 멤버십 상품을 공식 출시했다.

광주는 2026시즌 멤버십 정책을 공개하고 오는 26일 오전 11시부터 2월 5일 오후 5시까지 구단 공식 홈페이지에서 1차 판매를 개시할 예정이며, 2차 판매는 추후 공지 예정이라고 밝혔다.

이번 시즌 멤버십은 프리미엄, 베이직, 청소년 등 총 3개 권종으로 운영된다. 지난해 대비 청소년 권종을 신설해 선택 폭을 넓혔으며, 프리미엄과 베이직 권종 가격은 각각 50만원, 25만원으로 2025시즌 대비 각 10만원씩 인하했다. 청소년 권종은 10만원으로 책정돼 학생 팬층의 접근성을 높였다.

관람 편의성도 대폭 개선됐다. 홈경기 입장권 20매와 홈경기 50% 할인권은 좌석 구분 없이 전 좌석(W석·E석·N석)에서 사용 가능하도록 구성됐다. 경기별 좌석 선호도와 동반 인원에 따라 보다 유연한 관람이 가능하도록 정책을 개선했다.

선예매 혜택 역시 확대됐다. 멤버십 구매자는 홈경기 기준 경기 1주일 전부터 선예매가 가능하며, 1경기당 최대 20매까지 예매할 수 있다. 이는 가족·지인 동반 관람이나 단체 관람 등 다양한 관람 수요를 반영한 조치다.

권종별로는 베이직 멤버십에 멤버십 카드, 홈경기 입장권 20매, 선예매 권한, 구단 이벤트 우선 참여권을 기본으로 제공하고, 홈경기 50% 할인권 20매가 포함된다.

프리미엄 멤버십은 동일한 기본 혜택에 더해 홈경기 50% 할인권 30매, 프리미엄 전용 MD 패키지 및 기념 뱃지를 제공하며, 홈경기 주차권 1매를 신설해 홈경기 당일 이동 편의성을 강화했다. 청소년 권종에는 홈경기 50% 할인권 10매가 포함된다.

구단 관계자는 “2026시즌 멤버십은 가격 부담을 낮추는 동시에 선예매 혜택을 실질적으로 강화하는 데 중점을 뒀다”며 “시즌 전반을 함께하는 팬들에게 체감도 높은 멤버십이 될 수 있도록 운영하겠다”고 밝혔다.

한편, 2026시즌 멤버십 카드는 2월 9일부터 순차적으로 배송될 예정이며, 구단 공식 홈페이지를 통해 구매 가능하다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

