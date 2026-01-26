곳곳에서 떠오르는 비행기… ‘야구의 봄’이 시작됐다

KIA 정해영(왼쪽부터), 김규성, 양현종이 지난 23일 김포국제공항을 통해 스프링캠프 출국을 준비하고 있다. 사진=KIA타이거즈 제공

조금은 이르게, 야구의 봄이 스며든다.

KBO리그 스프링캠프 러시가 시작됐다. 25일 롯데가 대만으로 출국하면서 10개 구단이 모두 한국을 떠났다. 지난 21일 KT, LG, 키움이 출발을 끊었고, 23일에는 삼성, 두산, 한화, KIA, SSG가 대거 출국 수속을 밟았다. 이어 24일에는 NC가 발걸음을 재촉했다. 2026시즌의 본격적인 기지개다.

한국야구위원회(KBO)가 2024년 이사회를 통해 비활동기간(팀 훈련 불가)을 종전 2월1일에서 1월25일로 앞당기면서 예년보다 빨라진 출국 릴레이가 올해도 계속됐다. 오는 3월 2026 월드베이스볼클래식(WBC)과 9월 아이치·나고야 아시안게임 그리고 11월 아시아프로야구챔피언십(APBC) 등 국제대회 일정을 고려해 정규시즌 개막일이 3월28일로 확정됐고, 각 팀은 이에 맞춰 시계를 돌린다.

캠프지 지형도는 다극화 체제로 재편됐다. 2023년에는 무려 7개 팀이 모였을 정도로 선호도가 높던 미국에는 이제 3개 구단(LG·NC·SSG)만 둥지를 튼다. 높아진 환율로 인해 치솟는 지출이 부담스러워진 구단들이 눈길을 다른 곳으로 돌린 결과다. 이상 기후도 심심치 않게 선수들을 괴롭히는 데다가 긴 비행시간으로 인한 피로도가 오히려 훈련의 질을 해친다는 점도 고려 대상이 됐다.

SSG 아시아쿼터 타케다 쇼타가 미국 플로리다주 베로비치에 마련된 구단 스프링캠프 훈련장에서 훈련에 임하고 있다. 사진=SSG랜더스 제공

신흥 트렌드로 떠오른 호주가 3팀(한화·KT·두산)의 손님을 받아 미국과 어깨를 나란히 했다. 롯데와 키움은 대만으로, 삼성은 미국령인 괌으로 향한다. 짧은 비행시간, 적은 시차를 기반으로 한 수월한 현지 적응이 장점이다. KIA는 일본 아마미오시마라는 생소한 곳에 캠프를 차렸다. 야구장을 제외하면 즐길거리나 부대시설이 전무한 외딴섬이다. 오로지 야구에만 집중할 환경에 초점을 맞췄다.

2차 캠프는 일본에서 불이 붙는다. 1, 2차 구분 없이 한 곳에서 완주하는 NC와 키움을 뺀 8개 구단이 모여든다. 롯데·두산·SSG가 미야자키로, 나머지 5개 구단은 오키나와로 집결해 연습경기 위주의 실전 훈련을 치를 예정이다.

다사다난했던 출국기도 관심을 모은다. 미국으로 향하는 팀들은 일명 ‘카보타지 룰’에 골머리를 앓았다. 카보타지 룰은 미국 본토나 미국령에서 출발하는 고객이 타국을 거쳐 미국 본토나 미국령을 방문할 때는 최소 한 번 미국 항공사를 이용해야 한다는 미국의 자국 항공사 시장 보호법을 뜻한다. 미국령 사이판에서 WBC 대표팀 1차 캠프를 소화하고 팀에 합류한 선수들을 위해 구단 프론트가 날짜가 맞는 미국 항공사 비행기를 숨 가쁘게 구하는 해프닝이 벌어진 배경이다.

삼성 이호성(왼쪽)과 육선엽이 지난 23일 인천국제공항에서 스프링캠프 출국을 준비하고 있다. 사진=삼성라이온즈 제공

모 구단 관계자는 “하마터면 선수들이 캠프 시작을 제때 못할 뻔했다. WBC 1차 캠프가 일찍 열린 게 처음이라 예상치 못한 변수가 발생했다”며 “이런 규정이 있다는 것도 사실 처음 알았다. 추후에는 이를 잘 체크할 것”이라고 귀띔했다.

정세 불안이 이어지는 베네수엘라 이슈도 있었다. 당초 베네수엘라 국적 외인 선수들의 캠프 정상 참가 여부가 관심을 모은 가운데, 다행히 모든 구단이 타개책 마련에 성공했다. 한화의 요나단 페라자, 윌켈 에르난데스는 한국에 먼저 들어왔다가 팀원들과 함께 다시 호주행 비행기를 탔다. 빅터 레이예스(롯데), 요니 치리노스(LG) 등은 제3국을 거치거나, 각자의 방식으로 캠프지에서 동료들을 마주한다.

