'라이크 제니 안무' 위댐보이즈, '2025 코레오 어워즈' 대상

댄스 크루 '위댐보이즈(WDBZ)'가 '2025 코레오 어워즈(2025 Choreo Awards)'에서 대상을 받았다.

25일 한국안무저작권협회에 따르면, 위댐보이즈는 전날 서울 광장동 예스24(YES24) 라이브홀에서 열린 이번 시상식에서 이 같은 영예를 안았다.

리더 바타가 이끄는 위댐보이즈는 그룹 '블랙핑크' 멤버 겸 솔로가수 제니 히트곡 '라이크 제니(like JENNIE)'의 안무를 맡는 등 최근 K-팝 안무 신에서 두각을 나타냈다.

위댐보이즈는 코레오그래피와 퍼포먼스 디렉팅을 맡은 '라이크 제니'로 같은 날 '올해의 베스트 K-팝 안무'도 받았다. 위댐보이즈는 앞서 엠넷 남성 댄스 크루 경연대회 '스트릿 맨 파이터'(스맨파)(2022)에서 준우승을 차지했다.

이와 함께 이번 시상식에선 ▲올해의 댄스 스타 = 쿄카(KYOKA) ▲올해의 댄서(남) = 진(JIN) ▲올해의 댄서(여) = 락커지(Locker Zee) ▲올해의 댄스 임팩트 = 스튜디오 춤(STUDIO CHOOM) 등도 시상했다.

한국안무저작권협회는 "코레오 어워즈는 단순한 시상식을 넘어, 안무가의 창작이 정당하게 존중 받는 환경을 만들기 위한 출발점"이라며 "앞으로도 안무저작권에 대한 인식 개선과 제도적 기반을 마련하는데 지속적인 노력을 이어갈 것"이라고 밝혔다.

올해로 2회째를 맞은 '코레오 어워즈'는 한국안무저작권협회가 주최하고 엔터테인먼트, 댄스트럭트, 원밀리언이 주관한다. 안무저작권의 사회적 가치와 안무가들의 창작 성과를 격려하고 조명하기 위해 마련됐다. K-댄스를 이끌어 온 안무가와 업계 관계자들이 한자리에 모여 의미를 더했다. 팀세임(TEAM SAME), 피초(picho), 포디(FODI), 하파크리스틴, 바렌, 몬스터겔, 롯데칠성이 후원, 협찬으로 함께 했다.

