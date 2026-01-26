“더 성장하는 모습 보여 드릴 것” 안양 정관장 U9·U10 대표팀, 서초 서리풀 대회서 눈부신 성장세 증명

사진=안양 TOP 제공

굵직한 성장곡선을 그렸다. 농구 꿈나무, 안양 정관장 유스가 자신감을 안고 내일을 바라본다.

안양 정관장 유소년 농구교실(안양 TOP)은 지난 24일 서초종합체육관에서 열린 ‘서초 서리풀 전국 유소년 농구대회’ U9부와 U10부에 참가했다.

창단 이후 약 4개월간 기량을 갈고닦으며 증명의 기회를 기다렸다. 꿈나무들이 제 실력을 맘껏 뽐낼 코트가 펼쳐졌다. U9 대표팀은 주축 포워드 정주영을 필두로 이시현과 정도건, 안서진 등 빠른 백코트 자원을 앞세워 빠른 공수 전환으로 상대를 괴롭혔다.

U9 대표팀은 1경기에서 분당 삼성을 20-4로 꺾으며 순조로운 출발을 알렸다. 이어진 위례 SK B를 상대로 28-14, 더블스코어를 기록했다. 위례 SK A에게도 18-12로 승리하며 3전 전승을 수확했다.

U10 대표팀도 흐름을 이어받았다. 분당 삼성과의 예선 1경기에서 24-10으로 대승을 거둔 뒤 위례 SK마저 20-14로 제압하며 순항했다. 마지막 고비는 넘지 못했다. 강남 SK와의 최종전에서 상대에 흐름을 빼앗기며 16-24로 패했다. 전승은 실패했지만 수확은 확실했다. 강승민, 박건하의 돌파에서 파생되는 다양한 공격 옵션과 탄탄한 팀 플레이를 확인했다. 2승 1패, 성공적으로 대회를 마쳤다.

최완승 원장은 “아이들이 3∼4주에 한 번씩 대회에 나서 실전 경험을 쌓고 발전하는 중이다. 함께한 기간이 짧아 아직 지는 경기도 많지만 기본기부터 쌓고 있고 포기하지 않고 끝까지 최선을 다하는 단계부터 만들어 나가려고 한다. 점차 성장하는 모습 보여 드리겠다”라고 목소리를 높였다.

자신감을 안고 다음을 그린다. 안양 정관장 유스는 다음 달 6일부터 8일까지 강원도 양양으로 전지훈련을 떠난다. 2026시즌 더 나은 팀이 되기 위해 담금질에 나설 예정이다.

최서진 기자

