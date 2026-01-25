계획에 없었다? 이번에도 세리머니로 뒤흔든 신영석-이다현

사진=뉴시스

“전혀 계획에 없었습니다.”

올스타전을 화끈하게 달궜다. 25일 춘천 호반체육관에서 열린 진에어 2025~2026 V리그 올스타전에서는 각종 세리머니가 수를 놓았다. 그중에서도 기자단의 선택을 받은 건 신영석(한국전력)과 이다현(흥국생명)이었다.

신영석은 최민호(현대캐피탈)와 경기 저승사자 차림으로 입장했다. 김진영(현대캐피탈)을 목마 태운 뒤 상대 오픈 공격을 막는데 결정적인 공헌을 하기도 했다. 이다현은 옛 스승 강성형 현대건설 감독과 함께 가수 화사의 ‘Good Goodbye’에 맞춰 화려한 춤 솜씨를 펼쳐 관중의 이목을 끌었다.

공통점이 있다. 둘 모두 세리머니에 일가견이 있다는 것. 신영석과 이다현은 이날 수상으로 올스타전 통산 3번의 세리머니상을 받았다.

신영석은 “(세리머니상을 받을) 계획이 전혀 없었다”며 “제가 왜 높은 점수를 받았는지 의문이다. 잘 모르겠다”고 미소지었다. 그러면서 “올스타전에 첫 출전한 진영이를 밀어주고 싶었다. 이왕 받을 거였으면 제가 목마를 타야하지 않았나”라고 했다.

이다현은 “최서현과 서채현이 밀어줬다. 많이 쑥스럽다”고 전했다. 그러면서 “준비를 하긴 했는데, 받게 돼 얼떨떨하다. 다음엔 제대로 준비해보겠다”고 설명했다.

세리머니로 웃음이 가득한 올스타전이었지만 이젠 다시 리그로 돌아가야 한다. 이다현은 “하루아침에 순위가 어떻게 바뀔지 모른다. 올스타는 다 즐기고 끝났다. 독기있는 모습을 보여주겠다”고 각오를 밝혔다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

