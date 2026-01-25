가수 임영웅이 두바이쫀득쿠키(두쫀쿠) 먹방에 나섰다.

최근 임영웅의 유튜브 채널에는 '임영웅에게 두바이쫀득쿠키를 먹여보았습니다'라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 임영웅은 테이블에 다양한 두쫀쿠 쿠키를 앞에 놓고 먹방을 시작했다.

그는 첫 번째 쿠기를 한 입 먹더니 "이거 완전히 언밸런스하다. 무슨 맛으로 먹는 거냐. 맛있긴 맛있다. 그냥 초코과자 먹는 느낌"이라고 했다.

이어 두번째 쿠키를 맛본 뒤 "생각보다 기대 이하다. 제 스타일은 아니다"고 밝혔다.

그러나 쿠키를 계속 맛보던 임영웅의 반응은 점점 달라졌다. 임영웅은 "계속 먹다 보니까 맛있다. 이렇게 중독되는구나. 아주 맛있다"며 남은 쿠키를 먹기 시작했다.

또 입술에 초코가루를 가득 묻히며 엄지손가락을 치켜세웠다.

한편 임영웅은 다음 달 6∼8일 부산 벡스코 제1전시장 1·2홀에서 '아임 히어로'(IM HERO) 전국투어 콘서트를 이어간다.

<뉴시스>

