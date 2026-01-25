‘냉정과 예의 사이’ 이상범 감독이 분노한 ‘불문율’과 김완수 감독이 설명한 ‘골득실’

사진=WKBL 제공

뜨거운 승부 끝, 코트 위에 난 데 없는 ‘예의’가 튀어나왔다.

여자프로농구 1, 2위 팀이 맞붙었다. 25일 부천체육관에서 BNK금융 2025~2026 여자프로농구 4라운드 하나은행과 KB국민은행의 맞대결이 펼쳐졌다. 선두 하나은행을 추격하는 KB가 87-75로 승리했다. KB는 이날 승리로 하나은행과의 격차를 2.0경기로 줄였다.

경기 후 이상범 하나은행 감독은 분노를 표했다. 경기 종료 직전 벌어진 파울 챌린지 탓이다. KB가 87-75로 앞선 경기 종료 14초 전이었다. 리바운드 경합 과정에서 선수들이 엉키며 공이 베이스 라인을 넘었다. 심판은 하나은행의 공격권이라 선언했다. 이에 KB 벤치에서 감독 챌린지를 진행했다. 챌린지 결과 KB의 공격권으로 바뀌었다. 이후 KB는 공격을 제대로 시도하지 못하고 경기를 마쳤다.

이 감독이 지적한 부분은 불문율의 이야기다. 그는 “예의가 없다고 생각했다. 이해를 못 하겠다”며 “서로의 예의다. 솔직히 (KB가) 마지막 공격 때 골을 넣길 바랐다. 나중에 1위 싸움할 때 골득실을 생각해서 그랬구나 할 수 있게. 망신을 당해 더 화가 난다”고 말했다.

스포츠는 냉정한 세계다. KB와 하나은행은 선두를 다투고 있다. 현재는 2.0경기 차가 나지만, 동률이 되면 1위를 가리기 위해 골득실까지 따진다. 김완수 KB 감독의 의중은 이 감독이 예상한 골득실 때문이었다. 다만 챌린지는 득점을 위해서가 아니라고 설명했다.

김 감독은 “우리 팀이 2위다. 골득실 차이가 있기 때문에 실점 최소화를 위해 챌린지를 사용했다”며 “경기 끝나고 정선민 코치님에게 경우의 수를 생각해 한 것이라고 설명드렸다. 너무 서운해하지 않았으면 좋겠다고 전했다”고 이야기했다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

