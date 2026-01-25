1년 계약한 양효진의 다음 행보는? “조만간 결정하겠다”

사진=뉴시스

“조만간 결정해야겠죠.”

양효진(현대건설)이 내년 시즌에도 뛸까. 변수는 역시 몸 상태가 될 것으로 보인다.

양효진은 25일 강원 춘천시 호반체육관에서 열린 프로배구 ‘진에어 2025∼2026 V리그 올스타전’에서 최우수선수(MVP)에 선정됐다. K스타로 나선 양효진은 팀 내 최다인 5점을 기록하면서 팀의 21-12 승리를 이끌었다. 양효진이 올스타전 MVP에 선정된 건 이번이 처음이다.

이날 양효진은 경기 중 주심 자리에 가서 포청천으로 변신하는 등 세리머니에서도 두각을 드러냈다. 세리머니상은 이다현(흥국생명)에게 돌아갔다.

양효진은 “다현이가 너무 잘하더라. 제가 (세리머니에 나설) 성격을 아니다. 팬들이 원하시더라. 그래서 아예 준비를 아예 안했다가 한 개 정도는 해야할 것 같아서 어젯 밤에 준비했다”고 설명했다.

내년 시즌에도 양효진의 올스타전 활약을 볼 수 있을까. 양효진은 지난 시즌을 마치고 현대건설과 1년 자유계약(FA)을 맺었다. 본인의 몸 컨디션을 고려한 결정이었다. 적지 않은 나이다. 한국 최고의 미들블로커인 그는 1989년생으로 만 36살이다. 현재 고질적인 무릎 통증을 안고 경기에 나서고 있다. 특히 시즌 전에는 무릎에 물이 많이 차 놀라기도 했다.

그는 “(무릎에) 물이 처음 차서 놀랐다. 병원에서는 제가 이 나이까지 했는데 물이 처음 찬 걸 나쁘게 생각하지 말라고 하더라”라며 “감독님께서 쉬엄쉬엄할 수 있게 관리해 주시고 계신다”고 설명했다.

앞으로의 행보는 고민 중이다. V리그 통산 블로킹 득점 1700점을 돌파한 그는 “최근에 주변에서 많이 들은 말이 ‘마흔까지 해라’는 것이었다”며 “(통산 블로킹을) 2만개까지 세우라고 하더라. 그러면 (부상으로 인해 몸에 감아놓은) 테이핑이 너무 드러나지 않을까”라고 설명했다. 그러면서 “아직 100% (어떻게 하겠다고) 결정한 건 아니다. 시즌이 끝나가니까 마음의 결정을 하겠다”고 했다.

