이해찬 전 총리 향년 73세 별세…정치권추모 물결(종합)

이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장이 지난해 12월 3일 서울 중구 민주평통사무처에서 열린 취임식에서 취임사를 하고 있다. 뉴시스

이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장(전 국무총리)이 25일 별세했다. 향년 73세.



고인은 민주평화통일자문회의 아태지역회의 운영위원회 참석차 지난 22일 베트남 호찌민에 도착했다. 이후 23일 아침 몸 상태가 좋지 않다고 판단해 긴급 귀국 절차를 밟았다. 그러나 베트남 공항 도착 직후 호흡 곤란으로 호찌민 탐안 병원으로 긴급 이송됐다. 병원에서 심근경색으로 스텐트 시술 등을 받았지만 의식을 회복하지 못했다.

이재명 대통령은 위중한 상황을 감안해 조정식 정무특보를 현지에 급파했다. 민주당에서도 김태년·이재정·이해식·최민희 의원 등이 베트남을 찾아 고인이 입원한 병원을 방문했다.



끝내 의식을 회복하지 못한 고인은 현지시간 25일 오후 2시48분 별세했다. 민주평통은 “현재 유가족 및 관계 기관과 함께 국내 운구 및 장례 절차를 논의 중”이라고 밝혔다.



7선 의원 출신의 고인은 국회의원 뿐만 아니라 주요 공직을 두루 고친 정치계 원로다. 김대중 정부 교육부 장관, 노무현 정부 국무총리, 문재인 정부에서 민주당 대표, 이재명 정부 민주평통 수석부의장을 지냈다. 18대 총선 불출마를 제외하고 총선에서 져본 적이 없어 ‘선거의 제왕’, ‘7전7승’이라는 별명을 얻었으며 민주당 출신 대통령 4명과 참모·당대표·고문 등으로 연을 맺은 킹메이커로도 불렸다.

별세 소식이 알려지자 정치권에서는 애도의 목소리가 흘러나왔다.

강훈식 대통령비서실장은 SNS를 통해 “대한민국의 민주화, 그리고 민주적 국민정당 건설이라는 거대한 꿈에 평생을 바친 분이었다”면서 “그 꿈을 향해 걸어오신 모든 길이 역사가 됐다. 비서실장이 된 이후 이 전 총리가 한 말들이 불현듯 떠오를 때가 많다. 결국 정치는 사람의 삶을 더 나아지게 하는 일이어야 한다는 신념으로 (이 전 총리는) 누구보다 치열하게 현실을 고민했다. 가치는 역사에서 배우고, 방법은 현실에서 찾는다는 총리의 삶을 관통하던 이 한 문장을 가슴에 새기겠다. 부디 평온하게 영면하시기를 바란다”고 추모했다.

현장 최고위원회 회의 등 일정으로 제주를 방문한 정청래 더불어민주당 대표는 별세 소식을 듣고 “이루 헤아릴 수 없는 아픔이 밀려온다. 일생을 대한민국 민주주의와 한반도 평화, 인권과 올바른 역사를 위해 모진 고초를 다 겪으시며 헌신해 오신 대한민국 민주주의의 거목”이라며 “온 국민이 회복과 쾌유를 빌었고 민주당 대표인 저 또한 온 마음을 모아 기도했다. 제 정성이 부족해 운명하시지 않았는지 무척 괴롭다”고 밝혔다.

조국 조국혁신당 대표는 SNS를 통해 “이해찬 총리님은 평생 대한민국의 민주주의를 회복하고 지키기 위해 헌신하셨다. 2019년 제가 독화살을 맞던 시간, 당신께서는 단호한 어조로 사태의 본질을 말씀하시며 흔들리지 말고 마음 굳게 먹으라고 당부하셨다. 꽉 잡아주시던 그 손을 잊지 못한다”며 “이제 무거운 짐 내려놓고 평온히 쉬십시오. 당신의 치열함과 치밀함을 늘 새기겠다. 감사합니다. 존경합니다”라고 밝혔다.

이준석 개혁신당 대표는 별세 소식에 애도를 표하며 SNS에 “이 전 총리의 갑작스러운 별세 소식에 깊은 애도를 표한다”며 “7선 국회의원과 국무총리를 역임하시며 오랜 세월 대한민국 정치 현장에서 소임을 다하셨다”고 적었다.

권기범 기자 polestar174@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]