이해찬 민주평통 수석부의장 별세…향년 73세

이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장이 25일 별세했다. 향년 73세.

고인은 민주평화통일자문회의 아태지역회의 운영위원회 참석차 지난 22일 베트남 호치민에 도착했다. 그러나 다음날인 23일 아침, 몸 상태가 좋지 않음을 느끼고 긴급 귀국절차를 밟았다. 귀국을 위해 베트남 공항에 도착한 후 호흡 곤란을 겪어 호치민 탐안(Tam Ahn) 병원으로 긴급 이송됐다.

심근경색 진단을 받고 스텐트 시술 등 현지 의료진이 최선의 치료를 진행했으나, 고인은 의식을 회복하지 못하고 25일 오후 2시 48분(현지시간) 별세했다.

민주평통은 “현재 유가족 및 관계기관과 함께 국내 운구 및 장례 절차를 논의 중”이라고 밝혔다.

7선 의원 출신의 고인은 노무현 정부에서 국무총리를, 문재인 정부에서 민주당 대표를 지냈다. 지난해 10월에는 민주평통 수석부의장으로 임명됐다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

