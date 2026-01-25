비, 청각장애 팬 향한 발언 논란 사과…“배려 부족, 생각 짧았다”

가수 겸 배우 비. 사진 = 뉴시스

가수 겸 배우 비가 콘서트에서 청각장애 팬에게 불편을 끼친 사건에 대해 직접 사과의 뜻을 밝혔다.

현지 시각 23일 인디펜던트 등 외신에 따르면, 비는 지난 17일 대만 타이베이 아레나에서 열린 월드투어 ‘스틸 레이닝:앙코르’ 공연 중 관객들의 호응을 유도하던 과정에서, 무대를 촬영하며 춤을 추지 않던 청각장애 여성 팬 A씨에게 “왜 춤을 안 추느냐”고 물었다. 이 발언은 현장 통역사를 통해 전달됐다. A씨는 귀를 가리키며 청각장애임을 알렸지만, 이 의미가 제대로 전달되지 않아 비는 더 적극적인 호응을 요청하며 공연을 이어갔다.

공연 후 A씨는 자신의 SNS를 통해 당시 상황을 설명하며 “말소리를 듣지 못해 비와 통역사의 말을 이해하지 못했다”며 “비의 손짓 역시 춤을 추라는 뜻이 아니라 더 크게 노래를 불러달라는 의미로 오해했다. 말을 듣지 않는 팬으로 비쳤을까 걱정 된다”고 밝혔다.

이 소식을 접한 비는 20일 A씨의 해당 게시물에 직접 중국어로 댓글을 남기며 “당신이 듣지 못한다는 사실을 몰랐다. 배려가 부족했고 생각이 짧았다”고 사과했다. 이어 “작은 해프닝이 있었지만 우리에게 아름다운 기억이 됐다”며 “이번 일을 계기로 앞으로 공연에서 더욱 주의를 기울이겠다”고 덧붙였다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

