신입생만 14명… KT의 스프링캠프 “새롭게 시작하는 마음으로!”

마법사들의 2026년, 힘찬 출발을 외친다. 프로야구 KT가 호주 질롱 1차 스프링캠프에서 공식 훈련 일정에 돌입했다.

이강철 감독 지휘 아래 KT 선수단은 25일부터 질롱 베이스볼센터에서 첫 훈련에 나섰다. 호주에 입국한 지 나흘 만이다. 약 23도의 따뜻한 날씨 속에서 스트레칭 캐치볼 등을 진행했다는 설명이다. 야수들은 수비 훈련에 이어 로테이션으로 배팅 훈련을 진행했다. 투수들은 불펜조와 수비조로 나뉘어 훈련을 실시했다.

새 얼굴들이 한 두명이 아니다. 이날 본격적인 출발에 앞서 간단한 미팅이 열린 배경이다. 이번 캠프에서 새롭게 합류해 인사의 시간을 가진 선수들만 14명이다.

외국인 선수 트리오 맷 사우어와 케일럽 보쉴리, 샘 힐리어드부터 아시아쿼터로 KT 유니폼을 입게 된 투수 스기모토 코우키가 대표적이다. 이뿐만이 아니다. 자유계약(FA) 이적생 김현수와 최원준, 한승택 등도 빼놓을 수 없다.

이 밖에도 한승혁과 안인산도 든든한 존재감을 뽐낸다. 신인 박지훈, 이강민, 김건휘, 임상우, 고준혁과 군제대 선수 류현진, 김정운 등도 올 시즌 가세해 힘을 보탤 예정이다.

수장도 목소리를 냈다. 이 감독은 "건강한 모습으로 다시 볼 수 있어서 기쁘다. 올해 8년째가 됐는데, 선수들이 많이 바뀌었다”며 “새롭게 합류한 선수들이 잘 적응할 수 있도록 도와주길 바란다”고 당부했다.

이어 “2021년에 우리는 ‘팀 KT’로 우승을 하고, 그동안 잘해왔다. 지난해도 잘했지만, 결과적으로 포스트시즌에 진출하지 못했다. 그건 이미 지나간 일이니 다시 새로 시작하는 마음으로 하길 바란다. 팀 KT로 준비를 잘해서 좋은 성적을 낼 수 있도록 하자”고 힘줘 말했다.

