BTS 월드투어 재개에 부산 여행 검색량 2735%↑

약 4년 만에 재개되는 방탄소년단(BTS·사진)의 월드투어를 앞두고 글로벌 팬덤 ‘아미(ARMY)’의 관심이 한국 여행 수요로 직결되고 있다.



25일 호텔스닷컴이 공개한 데이터에 따르면 지난 13일 BTS 투어 일정 발표 이후 48시간 동안 한국을 향한 인바운드 여행 검색량이 급증했다. 글로벌 히트곡 ‘다이너마이트(Dynamite)’로 전 세계적 인기를 얻은 BTS의 투어 재개 소식이 전해지자 공연을 직접 보기 위해 한국을 찾으려는 해외 팬들의 움직임이 빠르게 확산된 것.

투어 발표 직전 주와 비교해 서울을 향한 인바운드 여행 검색량은 155% 증가해 두 배 이상 늘었다. 부산은 무려 2375% 급증했다. 공식 티켓 판매가 시작되기 전부터 한국을 목적지로 한 여행 수요가 빠르게 확대되고 있음을 보여주는 수치다.



서울의 경우 주요 인바운드 시장의 관심이 두드러졌다. 일본이 400%로 가장 높은 증가율을 기록했고 대만 260%, 홍콩 170%, 미국 95% 순으로 뒤를 이었다.



부산 역시 단 두 차례의 공연 일정에도 불구하고 검색량이 폭발적으로 늘었다. 같은 기간 부산을 향한 인바운드 여행 검색량은 일본이 1만545%로 가장 크게 증가했다. 이어 홍콩 7100%, 대만 1275%, 미국 835% 순이었다.



이같은 흐름은 호텔스닷컴이 발표한 언팩 ’24(Unpack ’24) 여행 전망 보고서에서 제시한 ‘투어 투어리즘(Tour Tourism)’ 트렌드와도 맞닿아 있다. 해당 보고서에 따르면 국내 응답자의 70%는 콘서트나 음악 이벤트 참석을 위한 여행에 이전보다 더 큰 관심을 보였다. 43%는 좋아하는 아티스트의 라이브 공연을 보기 위해 거주 도시를 넘어 이동할 의향이 있다고 답했다. 공연 일정에 맞춰 복수의 여행을 계획하는 경향도 확인됐다.



호텔스닷컴 측은 “이번 데이터를 통해 대형 문화 이벤트가 여행 결정에 실질적인 영향을 미치고 있다”며 “라이브 공연이 인바운드와 국내 여행 수요를 동시에 견인하는 핵심 요인으로 작용하고 있다”고 분석했다.

한편, K팝은 한국관광을 견인하는 요소로 꼽히고 있다. 최근 김민석 국무총리도 하이브를 찾았다. 김 총리의 이번 하이브 방문은 K콘텐츠산업의 글로벌 위상을 현장에서 확인하고, 미래성장동력으로 문화콘텐츠산업을 육성하겠다는 의지의 일환으로 이뤄졌다.

오는 3월 방탄소년단(BTS)의 완전체 복귀가 예정된 속에서, 세븐틴·르세라핌·캣츠아이·아일릿 등 하이브 뮤직 그룹 아티스트들이 세계 시장에서 보여준 경쟁력과 글로벌 팬덤의 힘이 K팝 산업을 한단계 도약시킬 것으로 기대되는 상황이다.

김 총리는 하이브만이 보유한 글로벌 스타 육성 시스템과 직원들이 체감하는 K컬처 위상의 변화 등을 세부적으로 질문하며 현장의 의견을 직접 청취했다. 직원들은 ▲글로벌 활동 경험 ▲IP 확장 전략 ▲제작환경 개선 등 다양한 과제를 공유하였고, 정부가 개선을 지원해야 할 영역에 대한 제안도 전달했다.

김민석 총리는 “정부는 K-컬처가 꽃피울 수 있도록 지원하는 것은 물론 하이브가 세계적인 문화기업이 될 수 있도록 응원하겠다”고 밝혔다. 이어 “올해 BTS 완전체 복귀가 가져올 새로운 도약의 흐름 속에서 K팝은 다시 한 번 세계를 놀라게 할 것”이라며 “정부는 산업 현장의 창의성과 혁신을 가장 든든하게 뒷받침하는 파트너로서, 대한민국이 문화 선도국가로 확고히 자리매김하도록 모든 지원을 아끼지 않겠다”고 강조했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]