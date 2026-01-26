부상 악령에 흔들리는 KT, 벤치에 희망을 건다...문경은의 시선, 문성곤·이윤기에게

사진=KBL 제공

남자프로농구(KBL) 후반기가 시작됐지만, 코트 위 불안한 신음은 계속된다. KT 역시 부상 악령과 정면으로 마주했다. 주축 선수들이 연이어 쓰러졌다. 남은 약 20경기, 벤치에 희망을 걸어본다.

갈 길이 바쁘다. KT는 25일 기준 리그 5위(18승 17패)에 자리하고 있다. 플레이오프(PO) 진출 안정권이지만 기뻐할 수 없다. 개막 전 ‘윈나우’를 외쳤던 팀의 기대치와 현재 위치 사이에는 분명한 간극이 존재한다.

KT는 지난해 여름 송영진 전 감독과의 남은 계약 기간에도 결별을 선택했다. 이유는 분명했다. 트로피다. 우승 경력 사령탑 문경은 감독을 선임했고, 리그 정상급 가드 출신 김선형을 영입했다. 시즌은 예상과 다른 방향으로 흘렀다. 김선형은 12경기 만에 발뒤꿈치 부상으로 이탈했다. 아시아쿼터 가드 조엘 카굴랑안과 국가대표 센터 하윤기까지 연달아 시즌 아웃 판정을 받았다. 슈터 한희원마저 무릎 부상을 입었다.

시선은 자연스럽게 벤치로 향한다. KT는 주전 라인업을 수시로 손보며 버티는 중이다. 신인 강성욱이 김선형의 공백을 채우고 있고, 하윤기의 빈자리는 이두원이 메우고 있다. 하지만 상위권으로 치고 올라가기 위해선 부족하다. 지금 KT엔 계산에 없던 한 수가 필요하다. 문 감독이 문성곤과 이윤기에게 기대를 거는 이유다.

둘 모두 올 시즌 긴 겨울을 보내고 있다. 국가대표 포워드 출신 문성곤은 27경기 평균 12분 7초 출전에 그치며 데뷔 시즌 이후 가장 적은 시간을 코트에서 보내고 있다. 수비로 리그를 호령했던 시간이 희미해졌다. 이윤기 역시 마찬가지다. 신인 시절 반짝였던 존재감은 KT 유니폼을 입은 뒤 더 흐릿해졌다.

KT의 위기는 둘에게 기회다. 지난 24일 삼성전 4쿼터, KT가 대역전극(78-71)을 완성하던 순간 코트 위에는 문성곤과 이윤기가 있었다. 문성곤은 7점 8리바운드, 이윤기는 6점을 기록했다. 숫자는 조용했지만, 존재감은 분명했다. 경기 후 문 감독이 이들을 마음속에 최우수선수(MVP)로 뽑은 이유다.

승부처에서 수장이 원하는 농구가 모두 나왔다. 이윤기는 자신보다 큰 이규태를 압박해 공격자 파울을 끌어냈고, 문성곤은 외국인 선수 케렘 칸터와의 거친 리바운드 싸움에서도 공을 놓지 않았다. 추격의 불씨가 된 3점슛 역시 두 선수의 손끝에서 나왔다.

단숨에 주전 자리를 꿰차긴 어렵다. 하지만 알토란 같은 장면들이 쌓인다면 빈자리는 그들의 이름으로 채워질 수 있다. 이번 위기에 둘이 자리를 잡으면 봄 농구를 바라보는 KT는 천군만마를 얻는 셈이다. 문 감독의 시선이 이들을 향한다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

