이아레, 잃어버린 동심 일깨우는 힐링곡 '떡볶이 추억'으로 컴백

싱어송라이터 이아레가 신곡을 발매한다.

이아레의 신곡 ‘떡볶이 추억’은 어린 시절 친구와 나란히 앉아 떡볶이를 나눠 먹던 소중한 기억을 담은 곡이다. 누구나 한 번쯤 겪었을 법한 평범한 일상이기에 더욱 애틋한 과거의 순간들을 이아레만의 맑고 순수한 감성으로 섬세하게 풀어냈다.

특히 이번 신곡도 이아레가 직접 작사, 작곡에 참여해 진정성을 더했다. ‘어른’이라는 이름 뒤에 숨겨두었던 동심이 여전히 우리 안에 살아있음을 일깨우며 고단한 현재를 버텨낼 용기와 따뜻한 위로를 건넨다.

데뷔 이후 '아이스크림 먹으러 갈래?', '플러팅', '듣보' 등 독특한 시선과 감각적인 자작곡을 선보여온 이아레는 ‘떡볶이 추억’을 통해 한층 깊어진 자신만의 음악적 색깔을 대중에게 확실히 각인시킬 전망이다.

한편 이아레의 신곡 '떡볶이 추억'은 25일 정오 각종 온라인 음원사이트를 통해 공개됐다.

