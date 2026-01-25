[TV핫스팟] ‘살림남’ 광인 박서진, 시청률도 살리고 시상식도 살리고

‘살림남’ 박서진이 웃음에 제대로 불을 지폈다.

지난 24일 방송된 KBS 2TV ‘살림하는 남자들 시즌2’(이하 ‘살림남’)에서는 합류 2주년을 맞은 박서진이 가족을 위해 준비한 특별한 하루가 공개됐다. 웃음과 진심을 오가며 살림남과 함께 성장해온 박서진 가족의 시간들이 따뜻한 여운을 남겼다.

2024년 1월 살림남에 첫 출연한 박서진은 2년 동안 ‘박서진 신드롬’으로 시청률을 적극 견인한 것은 물론, 2024년 KBS 연예대상 신인상, 2025년 KBS 연예대상 최우수상과 최고의 프로그램상까지 거머쥐며 ‘살림남’의 남자로 활약했다. 이런 그는 가장 고마운 존재인 부모님과 동생 효정에게 감사의 마음을 전하고자, 직접 럭셔리한 서울 나들이를 준비했다.

특히 ‘시청률의 광인’답게 남다른 의지를 불태운 박서진은 “시청자들은 항상 새로운 얼굴을 원한다”는 기적의 논리(?)를 내세우며 아버지에게는 새로운 가발을, 동생과 어머니에게는 독특한 다이어트 마사지를 선사했다. 시청률을 겨냥해 다양한 가발을 제안하며 분량 확보에 힘쓴 박서진은 불을 사용하는 화주 테라피로 웃음의 정점을 찍었다. 시청률이 활활 타오를 것처럼 불을 지펴달라는 그의 외침은 스튜디오를 폭소케했다.

이어 박서진은 서울 최고층 전망을 자랑하는 레스토랑에서 가족과 함께 지난 2년을 돌아보는 시간을 가졌다. 가족들은 ‘살림남’에 출연하면서 박서진이 긍정적으로 많이 달라졌다며 고마워했고, 동생 효정은 자신이 악플로 힘들어했을 때 박서진이 조금만 버텨보자고 울면서 얘기했었던 사연을 털어놓으며 그만큼 ‘살림남’이 박서진에게는 놓치기 싫었던 소중한 프로그램이자 고마운 존재라는 것을 다시금 강조했다. 박서진 역시 ‘살림남’을 향한 끝없는 애정과 고마움을 전하며 훈훈함을 더했다.

이제는 워너비 가족이 된 박서진 가족의 모습과, “가족과 내가 함께 만들어가는 것이 살림이다”라고 할 정도로 가족은 물론 자기 자신도 챙길 줄 알게 된 박서진의 모습은 시청자들에게도 깊은 인상을 남겼다. 박서진의 또 다른 가족이 된 ‘살림남’과 시청자들에게 진심으로 감사의 마음을 전한 이번 에피소드는 감동으로 다가왔다.

가족들 각자의 캐릭터를 살려내며 유쾌하게 상황을 이끌어간 박서진의 노련함도 돋보였다. 누구보다 가족들을 위하면서도 웃음까지 챙긴 박서진은 ‘살림남’과 함께한 2년의 시간이 결코 헛되지 않았음을 다시금 증명해냈다. 매회 다른 일상과 에피소드 속에서 자신만의 살림 이야기를 써 내려가고 있는 박서진. 박서진의 눈부신 활약은 앞으로도 계속될 예정이다.

한편, KBS 2TV ‘살림하는 남자들 시즌2’는 매주 토요일 밤 10시 35분 방송된다.

