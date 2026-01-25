이빨 빠진 亞 호랑이...전술·전략 부족했던 이민성호의 미완성, 팬들은 분노했다

사진=대한축구협회 제공

박수 대신 아쉬움이 남는다.

이민성 감독이 이끄는 한국 축구 23세 이하(U-23) 대표팀아 사우디아라비아에서 열린 2026 아시아축구연맹(AFC) U-23 아시안컵을 마치고 25일 귀국한다. 두 대회 연속 8강 탈락의 아픔을 끊고 4위에 올랐지만, 대표팀을 향한 시선은 싸늘하다. 과정이 실망스러웠기 때문이다.

‘이빨 빠진 아시아 호랑이’가 됐다. 유종의 미는 없었고, 자존심만 제대로 구겼다. 대회 내내 이어진 답답한 경기력의 끝은 결국 충격적인 패배였다. 이민성호는 이번 대회서 6경기 2승1무3패를 기록했다. 조별리그 C조 마지막 경기에서 우즈베키스탄에 0-2로 패배했으나, 레바논의 이란전 승리로 8강행 막차를 탔다. 준결승에서 두 살 어린 일본에 무득점 패배(0-1)를 당한 데 이어 베트남과의 3-4위전에서도 패해 ‘운이 따른 결과’라는 평가를 부정하지 못했다.

베트남전서 슈팅 수 32-5, 유효 슈팅 12-3으로 압도했지만 결과는 패배였다. 2-2에서 이어진 연장전에서도 승부를 가리지 못한 한국은 승부차기 끝에 6-7로 졌다. 공식 기록상 무승부지만, 한국이 베트남에게 고개를 숙인 건 10경기 만에 처음이다. 더불어 11대10의 수적 우위를 점하고도 결승골을 만들어내지 못한 장면은 경기 운영 능력의 한계를 여실히 드러냈다.

창과 방패 모두 녹슬었다. 한국은 6경기에서 8골 8실점을 기록했다. 조별리그 레바논과 우즈베키스탄, 일본전에서 모두 선제골을 허용했다. 베트남전 역시 역습 한 방에 무너졌다. 수비 조직력과 전환 수비에서의 대응 속도 모두에서 반복적으로 약점을 노출했다.

공격은 더 답답했다. 조별리그부터 이어진 ‘빈공’ 문제를 해결하지 못했다. 베트남전 후반과 연장전에서 29개의 슈팅을 쏟아냈지만 2골에 그쳤다. 의미 없는 볼 돌리기가 계속됐고, 61개의 크로스(베트남 4개)는 번번이 무위로 돌아갔다. 점유율만 높았을 뿐, 공격 효율은 끝내 개선되지 않았다.

무색무취한 흐름이었다. 대회 내내 뚜렷한 전술적 변화나 대응이 드러나지 않았다. ‘전술·전략 부재’라는 비판이 이어지는 이유다. 대표적인 장면이 베트남전 승부차기다. 이번 대회서 처음으로 선발 출전한 황재윤이 골문을 지켰고, 그는 6차례 연속 같은 방향으로 몸을 날렸지만 모두 실점했다. 방향을 바꾼 7번째에서도 방어에 실패했다. 개인 판단의 문제가 아니라, 팀 차원의 대비 부족을 드러낸 장면이다.

비난의 화살이 황재윤을 향했다. 그는 경기 후 SNS를 통해 “감독님, 코치님께 지시받은 건 전혀 없었다. 저의 온전한 잘못”이라고 사과했다. 이 발언은 승부차기에 대한 사전 준비와 분석이 충분했는지에 대한 의문을 남긴다. 체계적인 대비가 있었다면, 같은 패턴이 반복되지는 않았을 것이라는 지적이 뒤따른다.

팬들의 반응은 차갑다. 실망스러운 경기력에 오는 9월 열리는 아이치·나고야 아시안게임도 기대되지 않는다는 반응이다. 한 팬은 “베트남전은 방향 상실의 확인이었다. (한국 축구는) 솔직히 말해 퇴보 중”이라고 말했다. 또 다른 팬은 “연령별 대표팀 운영에 대한 방향이 보이지 않았던 대회”라면서 “국제대회에서 한국 대표팀이 사라질까 우려된다”고 비판했다.

변화가 없다면 응원도 없다. 내용 없는 성과와 되풀이되는 한계는 팬들의 인내심을 소진시킬 뿐이다. “아직 완성 단계가 아니다”라는 변명 대신, 이제는 분명한 변화가 필요하다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

