마산 야구 100년 이끈 ‘산증인’… 야구원로 김성길 선생 24일 별세

일평생을 마산 야구 발전에 헌신한 원로 야구인 김성길 선생이 별세했다.

프로야구 NC는 “마산 지역 야구의 산증인이자 원로 야구인 김성길 선생님이 지난 24일 향년 101세로 별세했다”고 25일 전했다.

고인은 1926년 마산에서 태어나 마산상고와 마산군 야구대표팀에서 1940년대부터 1958년까지 선수 생활을 하며 마산 야구의 초석을 다진 주역이다. 해방 직후 직장별 야구팀 활동이 활발하던 시절에는 마산군 대표로 선발돼 빠른 발과 강한 어깨를 앞세워 각종 전국대회에 출전하며 마산 야구의 위상을 높였다.

은퇴 이후에도 야구 사랑은 계속됐다. 1950년부터 12년간 당시 무학국민학교 야구부 감독을 맡아 후배 양성에 힘썼으며, 직장 생활을 병행하면서도 무보수로 지도에 나섰다. 이후 1984~1985년에는 경남야구협회장을 역임하며 지역 야구 행정 발전에도 기여했다.

지역 연고팀 NC와도 깊은 인연을 이어왔다. 2013년 4월2일 NC의 창단 첫 KBO리그 홈경기와 2018년 10월7일 마산야구장의 마지막 홈경기에 시타자로 나서며 역사적인 순간을 함께했다. 또한 2019년 3월23일 창원NC파크 개장 경기 개막전에서 시구를 맡는 등, 구단의 주요 순간마다 함께 했다.

특히 고인은 해방 이후 마산 야구의 성장 과정을 생생히 전해 온 원로 야구인으로, 그의 증언과 기록은 지역 야구사 연구에 중요한 자료로 활용돼 왔다.

이진만 NC 다이노스 대표는 “고(故) 김성길 선생님은 선수이자 지도자, 행정가로서 평생을 마산 야구와 함께해 오신 분이다. 마산 지역과 NC의 역사에 큰 족적을 남긴 원로로서, 지역 야구 발전에 남긴 발자취는 오래도록 기억될 것이다. 깊은 감사와 애도의 뜻을 전한다”고 말했다.

고인의 빈소는 마산의료원 장례식장(2층) 203호에 마련됐으며, 입관은 24일 오후 5시, 발인은 26일 오전 8시에 엄수될 예정이다. 장지는 창원시립상복공원이며, 이후 납골당에 안치된다.

