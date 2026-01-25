사자군단 에이스 원태인, 연봉 10억원에 도장… 삼성 2026시즌 연봉 계약 완료

‘푸른 피의 에이스’ 원태인(삼성)이 2026시즌 10억원의 연봉을 수령한다.
프로야구 삼성은 25일 “2026년 재계약 대상 선수 68명과의 연봉 계약을 완료했다”고 전했다.
단연 눈에 띄는 이름은 삼성이 자랑하는 국내 우완 에이스 원태인이다. 2년 연속 두 자리수 승리를 올리며 팀 마운드를 이끈 원태인은 올해 연봉 10억원에 사인했다.
2024시즌에 15승6패, 평균자책점 3.66의 성적으로 생애 첫 다승왕에 올랐던 원태인은 2025시즌에도 데뷔 후 본인 최다인 166⅔이닝과 함께 퀄리티스타트(선발 6이닝 이상 3자책점 이하·QS) 20회를 달성하며 12승4패, 평균자책점 3.24의 건실한 기록을 남겼다.
그 활약을 인정 받아 지난해 연봉 6억3000만원에서 3억7000만원(58.7%) 인상된 10억원에 사인했다. 인상액으로는 팀 내 최고 기록이다.
팀 내 최고 인상률을 기록한 선수는 지난해 고졸 루키로 존재감을 내비친 좌완 배찬승이다. 기존 3000만원에서 200% 오른 9000만원에 재계약했다. 배찬승은 지난해 팀 내 홀드 공동 1위(19개)에 오르는 등 데뷔와 함께 곧장 필승조를 도맡으며 신인의 무서움을 선보였다.
외야수 김성윤의 약진도 눈에 띈다. 7000만원을 받았던 김성윤의 올해 연봉은 2억원으로 인상됐다. 인상액(1억3000만원)과 인상률(185.7%) 모두 팀 내 2번째다. 지난해 KBO리그 타율 3위(0.331)에 오르며 커리어 하이 시즌을 만든 끝에 기분 좋은 인상을 이끌어냈다.
동기생 내야수 이재현과 김영웅도 활약을 인정받았다. 이재현은 기존 연봉 2억1000만원에서 8000만원(38.1%) 인상된 2억9000만원에 사인했다. 지난해 139경기에 출전해 유격수 자리에서 내야의 심장 역할을 하며 3시즌 연속 100안타 이상을 기록했다. 최근 2년간 28홈런, 22홈런을 쏘아올린 김영웅은 1억5000만원에서 7000만원(46.7%) 오른 2억2000만원에 재계약했다.
구속 향상과 함께 마무리투수로서의 가능성을 보여준 이호성은 4000만원에서 6000만원(150%) 오른 1억원에 계약했고, 전천후 불펜투수로 활약한 이승민도 5000만원에서 5500만원(110%) 인상된 1억500만원의 연봉을 받게 됐다.
이밖에 투수 양창섭이 77.1% 오른 8500만원에, 지난해 외야에서 활약한 박승규가 53.8% 오른 8000만원에 계약을 마쳤다.
한편, 지난 23일 1차 스프링캠프지인 괌으로 출발한 라이온즈 선수단은 25일부터 본격적인 캠프 일정을 개시했다.
