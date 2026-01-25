“나르샤 팬들 앞에서 플레이할 수 있어 영광” 강원FC, 2008년생 유망주 이은호와 신인 계약

사진=강원FC 제공

강원FC가 ‘신인’ 이은호(18)를 영입했다.

강원FC는 25일 신인 이은호와 계약을 체결했다고 밝혔다. 이은호는 폭발적인 드리블이 강점이다. 공간으로 침투하는 플레이에 능하다. 볼을 소유한 상황에서 1대1 대결을 즐긴다. 이은호는 2008년생으로 올 시즌 강원FC 선수단에서 최연소 선수이다.

이은호는 “강원FC에 입단하게 돼 정말 기쁘다. 나르샤 팬들 앞에서 플레이할 수 있어 영광이다. 최선을 다해서 팬들을 행복하게 만들겠다”고 소감을 밝혔다.

이은호는 미국 유소년 무대에서 성장했다. 2019년부터 2020년까지 NEFC U12·U13에서 활약했다. 2021년부터 2022년까지는 샌안토니오 유소년팀에서 경험을 쌓았다. 이후 FC댈러스에서 U15부터 U17까지 연령별 팀을 거치며 성장했다.

한편, 입단 절차를 마무리한 이은호는 튀르키예 안탈리아에서 선수단과 함께 2026시즌 개막을 준비하고 있다.

