‘나솔’ 28기 광수의 파격 행보…결혼정보회사 설립 “조건 아닌 사랑이 삶을 바꿨다”

사진 = 광수 SNS 계정

‘나는 솔로’ 28기 출신 광수가 최근 자신만의 결혼정보회사를 시작한 사실이 공개되며 큰 관심을 받고 있다.

광수는 24일 자신의 SNS를 통해 근황을 전하며 창업 배경을 공개했다. 그는 인터뷰 영상에서 “나는 솔로에서 사랑을 찾았다”며 “등급을 매기거나 조건을 보는 만남이 아닌, 진정한 사랑을 찾았기 때문에 삶이 바뀌었다”고 밝혔다.

이어 “많은 분들도 저처럼 진정한 사랑을 찾을 수 있도록 돕고 싶어 결혼정보회사를 시작하게 됐다”고 덧붙였다.

해당 게시물에는 팬들의 축하와 응원이 이어졌다. 누리꾼들은 “축하합니다”, “찰떡인 일을 찾으셨네요”, “일과 사랑 모두 응원합니다” 등의 반응을 남겼다.

한편, 28기 광수는 ‘나는 솔로’ 돌싱특집에서 정희와 인연을 맺은 뒤 실제로 교제 중이다. 두 사람은 최근 MBC 예능 ‘구해줘 홈즈’에도 동반 출연했다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

