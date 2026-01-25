‘다시, 뜨겁게_Always KIA TIGERS’… 절치부심하는 KIA, 2026 캐치프레이즈 공개

사진=KIA타이거즈 제공

프로야구 KIA가 새 시즌을 향한 캐치프레이즈를 발표했다.

KIA는 25일 “2026시즌 캐치프레이즈를 ‘다시, 뜨겁게_Always KIA TIGERS’로 확정했다”고 전했다.

구단은 “지난 3년간 ‘포효하라’, ‘압도하라’ 등 강렬한 메시지를 담아내왔고, 올해 다시금 명예 회복을 하겠다는 의지를 캐치프레이즈로 표현했다”고 덧붙였다.

새 캐치프레이즈에 포함된 ‘다시, 뜨겁게’는 선수단의 불타는 투지, 프론트의 아낌없는 지원, 팬들의 뜨거운 응원을 모두 아우르는 캐치프레이즈다. 타이거즈 구성원 모두의 열정으로 그라운드를 뜨겁게 달구자는 의미를 담고 있다. 여기에 매 순간 팬과 함께 하고, 매 경기 최고의 경기력으로 팬들에게 보답하자는 의미인 ‘Always KIA TIGERS’를 합쳐 다시 한번 정상에 도전하겠다는 굳은 의지를 담았다.

한편, KIA는 지난 23일 김포국제공항을 통해 2026시즌 1차 스프링캠프지인 일본 아마미오시마로 향했다. 이곳에서 기본기 및 기술 훈련을 진행한 후, 2차 캠프지 일본 오키나와에서 실전 위주 훈련으로 시즌을 준비할 예정이다.

허행운 기자 lucky77@sportsworldi.com

