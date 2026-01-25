문체부, 콘텐츠 정책펀드 역대최대 7300억원 규모 조성…'K-컬처 300조' 반드시 이룬다

최휘영 문체부 장관. 사진=문화체육관광부 제공

문화체육관광부가 K-컬처 300조 시대를 앞당기기 위해 역대 최대 규모의 콘텐츠 정책펀드를 결성한다.

문체부는 지난 23일 한국벤처투자와 함께 2026년 모태펀드 1차 정시 출자를 공고하고, 7300억원 규모의 콘텐츠 정책펀드를 조성한다고 밝혔다. 이는 전년 대비 약 22% 증가한 역대 최대 규모다. 문체부 출자액만 4390억원에 달한다.

이번 정책펀드는 정부가 모태펀드에 출자한 자금을 바탕으로 민간 투자사와 함께 여러 개의 자펀드를 조성해 영화·드라마·웹툰·게임 등 콘텐츠 기업과 프로젝트에 직접 투자하는 구조다. 정부가 손실을 일부 부담하고 수익 배분 혜택을 확대해 민간 자본 유입을 유도하는 방식으로, 제작사와 스타트업이 상대적으로 쉽게 투자금을 확보할 수 있도록 설계됐다.

문화계정은 전년 대비 25% 증가한 6500억원(5종 자펀드) 규모로, 문체부는 3900억원을 출자한다.

우선 기존 핵심 투자 분야인 IP 펀드(조성목표 2000억원)와 수출 펀드(조성목표 2000억원)를 조성, 콘텐츠 제작사의 원천 IP 확보와 IP 시장 활성화, 세계 시장 진출을 집중 지원한다. 특히 IP 펀드는 개별 자펀드 규모를 확대해 동일기업에 지속적으로 투자자금을 공급할 수 있도록 투자 역량을 강화한다.

이와 함께 문화기술(CT) 펀드(조성목표 1000억원)를 신설해 공연·영상·게임 등 핵심 분야 신기술 개발과 문체부 연구개발 과제로 개발된 기술의 활용을 촉진하고, 콘텐츠 신성장 펀드(조성목표 750억원)를 통해 창업 초기 기업과 게임·웹툰 등 미래 유망 분야를 집중 육성한다. 인수합병(M&A)·세컨더리 펀드(조성목표 750억원)도 신규 조성해 콘텐츠 기업의 확장과 콘텐츠 금융 회수시장 활성화도 도모할 계획이다.

아울러 영화산업 위기 극복을 위해 별도의 영화계정을 강화한다. 문체부는 영화계정에 490억원을 출자, 총 818억원 규모를 결성한다. 정부 출자비율은 한국 영화 산업의 위기를 고려, 기존 50%에서 60%로 상향 조정하는 등 신속한 자펀드 결성과 빠른 투자 집행을 유도한다. 한국영화 메인투자 펀드 규모는 전년 대비 43.2% 늘려 강소 제작사 육성을 뒷받침하고, 중·저예산 영화와 애니메이션 제작 지원도 병행한다.

민간 출자자 참여 확대를 위한 특전(인센티브) 제도 개선도 병행한다. 문체부는 우선손실충당(15%→20%), 초과수익이전비율·콜옵션(30%→40%) 등 출자자 특전(인센티브)을 확대한다.

이를 통해 콘텐츠 산업에 대한 민간 자본 유입을 촉진, 정책펀드의 자금이 신속히 시장에 공급되고 콘텐츠 정책펀드에 민간 출자자의 참여가 지속 확대되는 투자 선순환 구조 강화를 노린다.

임성환 문체부 문화산업정책관은 “K-컬처 300조원 시대를 위해 콘텐츠 산업 투자 마중물 공급은 핵심적 요소”라며 “2026년 콘텐츠 정책펀드는 신성장 분야와 회수시장까지 포괄해 콘텐츠 기업의 안정적 성장과 K-콘텐츠의 세계 경쟁력 공고화를 적극 지원할 것”이라고 밝혔다.

K-콘텐츠 펀드에 대한 제안서 접수는 다음달 19∼26일 온라인으로 진행하며 4월에 최종 운용사를 선정, 발표할 예정이다.

권기범 기자 polestar174@sportsworldi.com

