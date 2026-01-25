[황현희의 눈] 두쫀쿠 열풍이 보여준 한국의 유행 공식

두바이 쫀득 쿠키, 이른바 ‘두쫀쿠’가 유행이다. 정확히 말하면 쿠키가 유행이라기보다 쿠키를 향한 한국인들의 반응이 유행이다. 어느 날 갑자기 SNS에 등장했고, 며칠 사이에 줄을 서야 하고, 못 먹으면 뒤처진 사람이 된다. 먹어본 사람은 굳이 인증을 하고, 못 먹은 사람은 괜히 손해 본 기분이 든다. 쿠키 하나가 사람을 조급하게 만들고, 일상 대화를 점령한다. 이쯤 되면 질문은 하나다. 우리는 이 쿠키가 정말 먹고 싶은 걸까, 아니면 안 먹으면 안 될 것 같아서 불안한 걸까.

한국 사회는 유행에 유난히 민감하다. ‘알아서 걸러 듣는 선택적 유행’이 아니라 ‘일단 올라타고 보자’에 가깝다. 누군가 먼저 시작하면 뒤따라야 마음이 놓인다. 그게 맛집이든, 투자든, 다이어트든, 쿠키든 상관없다. 흐름을 타지 않으면 손해 보는 것 같고, 남들만 아는 세계에서 혼자 배제된 느낌이 든다. 유행은 선택이 아니라 생존처럼 다가온다. 그러니 두쫀쿠 앞에서 사람들이 보이는 과잉 반응은 이상할 것도 없다. 한국 사회에서는 늘 그래왔다.

이미 겪어본 장면이다. 한때 편의점에서 허니버터칩을 구하려고 돌아다니던 기억이 있다. 감자칩이 갑자기 ‘없어서 못 사는’ 존재가 됐고, 누군가는 몰래 창고에서 빼돌렸다는 이야기까지 돌았다. 그 칩을 먹으면 삶의 질이 갑자기 올라가는 것도 아니었는데, 안 먹으면 시대에 뒤처진 것 같았다. SNS에는 봉지 사진이 줄줄이 올라왔다. 맛이 어땠는지는 중요하지 않았다. 중요한 건 ‘나도 이 흐름 안에 있다’는 증명서였다.

두쫀쿠도 정확히 같은 경로를 밟고 있다. 누군가는 해외에서 먼저 먹었다고 말하고, 누군가는 줄 서서 샀다고 자랑한다. 맛에 대한 평가는 제각각이지만, 공통점은 하나다. 평가보다 인증이 먼저다. “엄청 맛있다”라는 말보다 “나 먹어봤다”는 말이 더 중요하다. 이쯤 되면 음식이 아니라 신분 확인용 스티커다. 붙이면 안심이고, 없으면 불안하다.

재미있는 건 이 유행이 언제나 ‘호의적인 집단 압박’의 형태를 띤다는 점이다. 아무도 억지로 먹으라고 강요하지 않는다. 대신 자연스럽게 모두가 이야기하고, 모두가 올리고, 모두가 아는 것처럼 굴뿐이다. 그러면 선택지는 두 개로 줄어든다. 같이 웃으면서 먹거나, 혼자 조용히 빠지거나. 대부분은 전자를 택한다. 쿠키 하나쯤이야라고 생각하면서 말이다.

하지만 이 반복되는 장면이 웃기면서도 씁쓸한 이유는 따로 있다. 우리는 이미 충분히 많은 선택을 강요받고 있는데, 굳이 쫀득 쿠키까지 집단적으로 선택해야 할 필요가 있을까 하는 의문 때문이다. 개인의 취향은 말로만 존중받고, 실제로는 ‘지금 뭐 먹어봤어?’라는 질문 하나로 서열이 나뉜다. 유행을 따라간 사람은 감각적인 사람이 되고, 관심 없는 사람은 괜히 시대를 모르는 사람처럼 된다.

이런 냄비 의식은 비단 먹거리에서만 나타나지 않는다. 주식도 그렇고, 부동산도 그렇고, 여행지도 그렇다. 다 같이 몰려가고, 다 같이 빠져나온다. 언제나 늦게 들어온 사람이 손해를 보고, 그 손해를 개인의 판단 미스로 돌린다. 하지만 출발선 자체가 집단 광기에 가까웠다는 사실은 잘 말하지 않는다. 두쫀쿠 앞에서 줄을 서는 모습은, 사실 더 큰 유행들 앞에서 우리가 보여왔던 태도의 아주 작은 축소판일 뿐이다.

그렇다고 유행 자체가 나쁘다고 말하고 싶은 건 아니다. 유행은 사회의 온도계이기도 하다. 사람들이 무엇에 반응하는지, 어디에 열광하는지를 보여준다. 문제는 속도다. 우리는 생각할 틈 없이 반응하고, 맛을 느끼기도 전에 사진부터 찍는다. 즐기기도 전에 소비하고, 소비하기도 전에 인증한다. 그러다 보니 남는 건 기억도 아니고 경험도 아니라, ‘나도 있었다’는 기록뿐이다.

두쫀쿠가 정말 맛있을 수도 있다. 아니, 분명히 괜찮을 가능성이 높다. 하지만 그 맛보다 더 강렬한 건, 그걸 둘러싼 분위기다. 못 먹으면 손해라는 집단적 착각, 지금 아니면 안 된다는 조급함, 그리고 유행이 지나가면 아무 일도 없었던 것처럼 조용히 잊혀질 거라는 걸 모두가 알고 있으면서도, 또다시 같은 행동을 반복하는 아이러니. 이 장면을 우리는 이미 수없이 봐왔다.

아마 몇 달 후면 두쫀쿠 얘기는 거의 사라질 것이다. 그 자리에 다른 디저트, 다른 장소, 다른 키워드가 올라올 것이다. 우리는 또다시 줄을 설 준비를 하고, 또다시 인증을 할 것이다. 그러면서도 속으로는 안다. ‘이것도 잠깐이겠지’ 그걸 알면서도 참여하는 게 한국 사회식 유행의 본질이다.

그래서 난 두쫀쿠 열풍은 웃기다. 쿠키가 웃긴 게 아니라, 쿠키 하나에 이렇게까지 진심이 되는 우리의 모습이 웃기다. 그리고 그 웃음 끝에는 항상 같은 질문이 남는다. 우리는 지금 뭘 먹고 있는 걸까. 쿠키일까, 아니면 불안일까. 쿠키 하나 안 먹는다고 해서 뒤처지지는 않는다.

